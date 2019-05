Afval is hot, excursies bij afvalverwerker Avri razend populair

'In deze hal komt al jullie afval terecht', vertelt rondleider José aan een groep van dertig belangstellenden. Ze lopen vol verbazing langs de gigantische bergen plastic, papier en restafval. 'Ik wil wel eens weten wat er allemaal met ons afval gebeurt', zegt een dame op leeftijd. 'Zeker nu we in Geldermalsen vanaf 1 juli zelf ons restafval naar ondergrondse containers moeten brengen'

'Doordat mensen hun afval steeds beter moeten gaan scheiden, neemt de interesse ervoor toe', vertelt Yasmine Parodi van afvalverwerker Avri. 'Afval is hot en dat merken wij aan de belangstelling voor onze excursies.'

Volgens Yasmine Parodi is de onwetendheid nog groot. 'Veel mensen weten niet precies wat er nu allemaal apart ingezameld kan worden. 'Dat is te zien in de enorme hal. Rondleider José pakt van de enorme berg restafval een grote prop papier. 'Voor restafval moet je betalen; dit had gewoon gratis bij het oud papier gekund. Net als dat grote kleed; dat kan bij textiel.'

De Avri organiseert de excursies om de kennis over afval te vergroten. De excursies zijn bedoeld voor inwoners van het verzorgingsgebied van Avri en zijn dit jaar ook nog op 13, 20, 21 en 22 mei. Alleen voor 22 mei zijn nog enkele plekken vrij. Aanmelden kan via www.avri.nl/excursies.