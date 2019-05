Nijmegen verwacht honderden betogers tijdens demonstratie Gele Hesjes

door Sven Strijbosch

Over eventuele veiligheidsmaatregelen doet de gemeente geen uitspraken. Organisator Danny Cornelissen benadrukt: het moet een geweldloze demonstratie worden. 'Ik verwacht minimaal 500 mensen', vertelt hij. Eerder werd er gesproken over 2500 aanhangers. De geplande routes, van het centraal station naar Plein '44, zijn door de gemeente goedgekeurd. Op het plein in de binnenstad zullen zeven mensen spreken.

Een van de sprekers is Desirée van Deurse, zij ging afgelopen week op bezoek bij minister-president Mark Rutte in het Torentje. Om dat bezoek is veel te doen geweest. Twee betogers die waren uitgenodigd gaven de premier geen hand en één van hen kwam zelfs bellend binnen. Aanhangers van de Gele Hesjes in Rotterdam besloten daarop voortaan in oranje hesjes te gaan demonstreren. 'De handweigeraars hebben de beweging besmeurd, en dat is een schande', foeterde voorman Marco de Haas tegen het Algemeen Dagblad.

'Strijden voor hetzelfde doel'

'Het maakt mij niet uit of mensen in een groen, geel, rood of oranje hesje komen', zegt Cornelissen. 'We strijden allemaal voor hetzelfde doel. Ik hoop dat de hele brug vol loopt met oranje hesjes zaterdag.' Demonstranten willen tijdens de demonstratie een signaal afgeven tegen de regering en de Europese Unie. 'En wat er niet bij wordt verteld is dat alle vier de betogers na het gesprek de hand met Rutte hebben geschud', aldus de voorman in Nijmegen.

Er komen aanhangers uit het Duitse Mönchengladbach en Bremen, zo stellen de Gele Hesjes in Nijmegen. Ook worden er aanhangers uit België verwacht. De stoet begint bij het centraal station en loopt in twee verschillende routes. Er is een korte en een lange route. Op die manier wil de beweging rekenen houden met aanhangers die minder ver kunnen lopen.

Alhoewel eerdere demonstraties van de Gele Hesjes in Nijmegen mager werden bezocht, verwacht nu ook de gemeente dat er meer betogers zullen komen. Eerder dit jaar waren er ook al honderden demonstranten op de been tijdens een landelijke demonstratie in Maastricht. 'En wij liggen natuurlijk nog centraler in het land', besluit Cornelissen.

