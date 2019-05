Tim Matavz klaargestoomd en zondag in basis Vitesse

door Richard van der Made

De ziekenboeg bij Vitesse loopt leeg en dat is gunstig met het oog op de spannende slotduels in de competitie tegen De Graafschap en VVV. In de laatste fase van het seizoen gaat het allereerst om het bereiken van de play-offs die Vitesse verwacht te halen. In die play-offs geldt voor de selectie maar één simpele opdracht: Europees voetbal veilig stellen.

Karavaev, een sterkhouder dit seizoen bij Vitesse, liep drie weken geleden tegen PEC Zwolle een hamstringblessure op. De rechtsback is iets sneller terug dan verwacht. Deze week hervatte Karavaev de groepstraining. Hij staat zondag meteen weer aan de aftrap.

Vertrek Karavaev?

De Rus staat vanwege zijn goede spel in de belangstelling van meerdere aansprekende buitenlandse clubs. Karavaev aast op een tussentijds vertrek. Vitesse kan een toptransfer weer goed gebruiken, omdat de inkomsten over het afgelopen boekjaar waarschijnlijk gaan tegenvallen.

Bryan Linssen (foto onder van Broer van den Boom) is terug na een spierblessure

Behalve Karavaev is ook Bryan Linssen terug in de groep. De aanvaller werd geteisterd door hamstringklachten en miste de wedstrijd tegen Ajax toen hij kort voor het begin afhaakte. Ook de Limburger is echter klaar voor het slotakkoord van het seizoen.

Matavz uit de wind

Verder kan Vitesse alweer een tijdje beschikken over Tim Matavz, maar trainer Leonid Slutskiy hield zijn centrumspits nog nadrukkelijk uit de wind. Met de Sloveen werd geen enkel risico genomen. 'We willen hem fit hebben voor de play-offs, dan kan hij nog van grote waarde zijn', stelde Slutskiy onlangs al.

Tim Matavz (foto onder) liet donderdag weten dat het goed met hem gaat

Koppel Matavz - Buitink

De verwachting is dat Matavz tegen De Graafschap, komende zondag in GelreDome, voor het eerst sinds zijn kuitbeenbreuk weer mag starten. Vorige week deed hij in een oefenduel met PSV een helft mee. Ook viel hij in de competitie al een aantal keren in. Matavz moet tegen De Graafschap een aanvalskoppel vormen met Thomas Buitink.

Vitesse mist tegen de Achterhoekers Matus Bero en Alexander Büttner. Zij zijn geschorst en zitten dus op de tribune. Charly Musonda traint ook weer volop mee op Papendal na een langdurige revalidatie in Londen bij Chelsea. Het talent uit België zal echter niet in de basis beginnen.

Het talent Musonda (foto) is alweer een paar dagen in training bij Vitesse. Wellicht komt hij dit seizoen nog in actie.

Achterin lijkt Maikel van der Werff zijn krediet verspeeld te hebben. De aanvoerder, die donderdag aan Omroep Gelderland liet weten dat hij niet meer zal terugkeren na dit seizoen, begint zondag waarschijnlijk op de bank.

Maikel van der Werff gaat weg bij Vitesse. Zie ook: Van der Werff vertrekt bij Vitesse, Linssen wil weg



Op de training donderdag ontbraken Mohammed Dauda en Thulani Serero. Ze kampen met 'kleine pijntjes' en bleven binnen. 'Serero heeft net een baby gekregen. Maar hij is gewoon hier. Er is niets aan de hand', lachte een ontspannen Slutskiy.

Vitesse staat zevende en is nog steeds niet zeker van de play-offs om Europees voetbal. De Graafschap is afhankelijk van puntenverlies van FC Emmen en heeft nog een kleine kans op rechtstreekse handhaving. De club uit Doetinchem gaat waarschijnlijk de nacompetitie in.

Vitesse viert feest met Clark als middelpunt. (Foto Broer van den Boom)

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Karavaev, Clarke-Salter, Doekhi, Clark; Odegaard, Serero, Foor, Linssen; Buitink en Matavz

Radio Gelderland doet zondag overigens live verslag van de wedstrijd tussen Vitesse en De Graafschap

Zie ook: Blijft De Graafschap rechtstreeks in de eredivisie? Volg het live bij Radio Gelderland