Dienstregeling NS in het Rivierengebied kan beter

De verbouwing aan het station in Geldermalsen is waarschijnlijk in 2021 klaar. Als de trein van en naar Tiel in Geldermalsen een eigen perron krijgt, komt er meer ruimte om de dienstregeling van deze trein aan te passen en te kijken naar het verbeteren van de huidige aansluitingen.

Van Tiel naar Elst en Arnhem

Het draait dan om het verbeteren van de aansluiting in Tiel op de trein van Arriva naar Elst en Arnhem, maar ook om het verbeteren van de aansluiting in Geldermalsen richting Den Bosch. Het ontwerpen van een dienstregeling is volgens ProRail wel een complexe puzzel.

Voor de extra sprinters op het traject Den Bosch naar Utrecht is er meer nodig dan de verbouwing in Geldermalsen. Daarvoor is volgens ProRail ook een zogenaamde seinoptimalisatie nodig. Over de planning daarvoor moet nog worden besloten. De extra sprinters zijn vooralsnog voorzien ergens tussen 2025 en 2028. De rechtstreekse verbinding Tiel-Utrecht met een stoptrein blijft ook in de toekomst bestaan.