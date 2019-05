Sabotage en vernielingen aan machines bij klimbos Harderwijk

Waarschijnlijk is er iemand niet heel erg blij met de bouw van het klimbos in Harderwijk. In de afgelopen weken zijn er namelijk al meerdere machines op het terrein vernield en gesaboteerd.

'Deze week hadden we schade aan twee hoogwerkers en een verreiker. En twee weken geleden hadden we ook al schade aan machines', vertelt Mandy Chin-sie-jen van Van Riswick, het bedrijf dat daar bezig is. De vernielingen vinden vermoedelijk plaats tussen 18.00 uur 's avonds en 08.00 uur 's ochtends als er niemand op de bouwplaats is.

'Op de hoogwerker is een oliepeilstok verdwenen en zijn de zekeringen eruit gehaald. Na de reparatie van de hoogwerker is een luchtfilter vernield en is er vuil in de brandstoftank gegooid', vertelt Chin-sie-jen.

Een andere hoogwerker is gesaboteerd. Er werd geklungeld met de olie en de koelvloeistof. 'Daarnaast hebben ze bij de verreiker de koelvin afgebroken en de dieseltank vervuild.'

Houtdiefstal

Maar niet alleen de machines zijn het doelwit volgens het bouwbedrijf. 'Er wordt ook hout gestolen en de verschillende uitdagingselementen tussen de bomen zijn ook vernield. We zijn nu aan het kijken of we camera's op kunnen hangen en we doen aangifte bij de politie.'

Het klimbos zou op 1 juni open moeten gaan, maar mogelijk is dat nu later.