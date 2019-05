Verongelukte motorrijdster (31) had rijles

De vrouw kwam tijdens de les ten val en overleefde dat niet. Het ongeval gebeurde rond 14.00 uur op de Wesselseweg. De motorrijdster verloor de controle over haar tweewieler en ging onderuit. Bij het ongeval waren volgens de politie geen andere voertuigen betrokken.

Veel hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden ingezet om eerste hulp te verlenen. De hulp mocht echter niet meer baten. De weg was lange tijd afgesloten in verband met politieonderzoek. Over de exacte oorzaak is vooralsnog niets bekend.

Het ongeval gebeurde op een weg waar rijlessen worden gegeven door verschillende rijscholen uit de omgeving.

'Ongeval is uitzonderlijk'

Dodelijke ongevallen tijdens motorrijlessen zijn volgens een woordvoerder van de brancheorganisatie (BOVAG) zeer uitzonderlijk. Wel zijn de gevolgen van ongelukken met motoren volgens hem vaak dramatischer dan bijvoorbeeld met een lesauto. Dat komt omdat motorrijders minder beschermd zijn dan automobilisten.

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) schrikt van het dodelijke ongeval met een lesmotor. Ook volgens de KNMV komen dit soort ongevallen maar zelden voor. De vereniging zegt dat instructeurs over het algemeen goed zijn opgeleid en voorziet leden jaarlijks van bijscholing.

In april 2015 kwam eveneens een cursist om het leven tijdens een rijles in Barneveld. De 48-jarige motorrijdster uit Waalre reed destijds tegen een container en overleefde de aanrijding niet. In 2017 ging een andere motorrijdster tijdens haar tweede les in de Veluwse plaats onderuit en raakte gewond.

