'Droogte gaat Achterhoek blijvend veranderen'

De droogte die is ontstaan door de zinderende zomer van afgelopen jaar, laat in de Achterhoek nog steeds zijn sporen na. Boswachters en het Waterschap Rijn en IJssel zijn van mening dat als er nog een dergelijke zomer voorkomt, het landschap blijvend zal veranderen. Volgens hen is dat geen mogelijkheid, maar een zekerheid en is het enkel de vraag op wat voor termijn dat gaat plaatsvinden.

'Dat het klimaat verandert, is volgens ons meer dan genoeg bewezen', vertelt heemraad Peter Schrijver van het Waterschap Rijn en IJssel. 'Als je kijkt naar reeksen van de afgelopen jaren zien we dat de temperatuur is opgelopen, dan zien we dat de neerslagpieken groter zijn geworden en we zien ook dat er langere periodes van droogte zijn. Dat zijn een aantal feitelijke constateringen en dat heeft veranderingen voor onze Achterhoek tot gevolg.' Zijn organisatie nam met sproeiverboden en het plaatsen van duikerafsluiters al de nodige maatregelen om te pogen het water langer vast te houden.



In het kader van voorkomen is beter dan genezen zijn ook andere instanties bezig met mogelijke aanpassingen aan het landschap. Nabij kasteel Slangenburg in Doetinchem wordt door Staatsbosbeheer geëxperimenteerd met andere beplanting. 'We hebben een klein stukje aangeplant met boomhazelaar om eens te proberen', aldus boswachter Dirk van den Brink. Onder meer beuken krijgen het erg lastig door de droogte, waardoor wordt gekeken naar opties die beter gedijen en de grondwaterstand bevorderen. 'Voor ons is het ook helemaal nieuw, maar je wilt wel voor vervanging gaan zoeken', vertelt de boswachter.

Van aspergeboer naar wijnboer?

Ook voor agrariërs heeft de droogte gevolgen. 'Het kan best zo zijn dat gewassen in het voorjaar sneller groeien en in het najaar langer doorgroeien, maar een hele moeilijke periode in de zomer kunnen krijgen met droogte', zo schetst heemraad Schrijver. 'Misschien dat daar met nieuwe gewaskeuzes op te anticiperen is.' Aspergekweker Gert Smits wil zover nog niet gaan. 'Niet zozeer om andere gewassen te telen, maar de technieken wat aanpassen', aldus de agrariër uit De Heurne, die zelf experimenteert met druppelbevloeiing. 'Dan kunnen we met beregenen wat makkelijker rondkomen en gaan we zorgvuldiger met water om.'

Water is de sleutel

Want water blijft het sleutelwoord voor alle partijen. Met een neerslagtekort van ongeveer dertig millimeter is er momenteel geen groot probleem, maar dat kan snel veranderen. 'Het algemene kenmerk is dat het systeem kwetsbaar is', zegt Schrijver namens het waterschap. 'Als er een periode van droogte volgt, dan gaan de grondwaterstanden gelijk onderuit. We moeten ons realiseren dat we maar beperkt kunnen handelen. We kunnen geen water inlaten in ons werkgebied, dus we moeten het doen met het water dat er is en dat er valt.'