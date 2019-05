Uit VVD verbannen raadslid hoorde via persbericht over ontslag

In de tekst stond: 'De Apeldoornse VVD-fractie heeft het vertrouwen in raadslid Tamara Kipp opgezegd. Het besluit om de wegen te scheiden is unaniem door de VVD-fractie genomen.' Daar schrok Kipp enorm van.

Ze was bang dat door een te lompe en eenzijdige beschrijving van de situatie haar goede naam werd aangetast. ‘Op het internet staan dingen voor altijd, dat wordt nooit ongedaan. Ik zou nooit mijn partij op een negatieve manier behandelen’, vertelt het oud-raadslid.

Na veel pijn en moeite en een nieuw persbericht is haar carrière bij de lokale fractie inmiddels tot een einde gekomen.

Slapeloze nachten

Kipp zet zich al 14 jaar in voor de VVD en blijft dat nu doen op landelijk niveau. Dan kan ze, zoals ze zegt, meer ingaan op de inhoud. 'Dat is beter voor mij. Mijn krachten liggen niet in het politieke speelveld', vertelt ze. Die beslissing zorgde volgens haar wel voor slapeloze nachten.

‘Ik kon twee dingen doen; verder gaan als eenmansfractie of de zetel opgeven. Die keuze was erg moeilijk, want ik wil loyaal blijven aan mijn kiezers. Maar een eenmansfractie is niet te doen’, vertelt zij. Dat zou te veel tijd kosten en ze zou niet genoeg voor elkaar kunnen krijgen.

Inmiddels heeft Kipp dus besloten haar zetel op te geven en de Apeldoornse politiek te verlaten. 'Er is een te groot verschil van inzicht met de rest van de fractie', staat in het nieuwe persbericht. Volgens haar zijn de verschillende liberale visies binnen de partij nooit goed samengekomen.

Geen details

Afdelingsvoorzitter van de fractie Laurens van Piggelen is het daar niet helemaal mee eens. 'Daar herken ik me niet in. Er is zeker een verschil, maar ik wil verder niets kwijt over de details', vertelt hij aan Omroep Gelderland.

De hele fractie staat volgens hem achter het besluit. 'Het is in belang van de partij. Volgens mij is dit de beste gang van zaken. We willen als fractie nu gewoon verder met het uitvoeren van het bestuursakkoord', besluit Van Piggelen.

Braldt Haak is de eerstvolgende op de lijst, maar het is nog niet bekend wat hij met zijn zetel gaat doen.