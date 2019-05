Van der Werff vertrekt bij Vitesse, Linssen wil weg

door Richard van der Made

Een complete leegloop bij Vitesse is komende zomer waarschijnlijk niet aan de orde. Wel is duidelijk dat een aantal belangrijke spelers binnenkort zal vertrekken bij de Gelderse subtopper. Van slechts twee spelers loopt het contract in juni af. De clubleiding wacht echter een drukke zomer.

Büttner wacht

Alexander Büttner heeft een nieuwe aanbieding op zak van technisch directeur Mo Allach. Die ligt ongeveer op hetzelfde niveau als zijn huidige contract. De linkspoot uit Doetinchem, die voor meerdere jaren kan bijtekenen, heeft nog niet toegehapt.

Vertrek aanvoerder

Ook Maikel van der Werff heeft een aflopende verbintenis met Vitesse. Hij hoorde echter nog niets van de clubleiding. De centrumverdediger en aanvoerder maakte donderdag zelf aan alle onzekerheid een einde. 'Het gaat hem niet worden. Ik ga dus weg', vertelde Van der Werff zonder omwegen. De Noord-Hollander is bezig aan zijn vierde seizoen bij Vitesse. Onlangs gaf hij nog aan zelf wel open te staan voor een langer verblijf.

Bryan Linssen (foto onder) staat open voor een vertrek bij Vitesse

'Nieuwe stap'

Verder zou Bryan Linssen ook graag een nieuw avontuur aangaan. De Limburger zegt het 'op zich goed' naar zijn zin te hebben bij Vitesse, maar wil het liefst vertrekken. 'Ik kan nu misschien nog een stap maken en de club kan dan nog iets aan mij verdienen. Dit is wel een moment,' sprak de aanvaller donderdag na de training.

'Er zou voor mij belangstelling kunnen komen na de afgelopen seizoenen', is Linssen vol vertrouwen. De topscorer heeft nog een contract heeft tot medio 2020. 'Nee, ik heb deze wens intern niet aangegeven. Maar dit is hoe ik erin sta.'

Smaakmaker Martin Odegaard zal niet terugkeren bij Vitesse.

Martin Odegaard, een andere smaakmaker dit seizoen, zal Vitesse na dit seizoen zeker verlaten. De huurling van Real Madrid gaat in principe eerst terug naar de Spaanse hoofdstad. Hij wil ook graag een nieuwe stap maken bij een grotere club. Ajax heeft concrete interesse in de talentvolle Noor.

Vertrek van huurlingen

Vitesse heeft dit seizoen vier gehuurde spelers. Behalve Odegaard zal ook Eduardo vertrekken. De 36-jarige Portugees verloor onlangs zijn basisplaats onder de lat aan Remko Pasveer. Hij heeft bij Chelsea nog een contract tot de zomer van 2020.

Ook Charly Musonda en Jake Clarke-Salter worden van Chelsea gehuurd. Of zij bij Vitesse terugkeren is twijfelachtig. Zeker is wel dat Thomas Bruns in principe weer aansluit na een huurperiode bij FC Groningen. Hetzelfde geldt voor Khalid Karami die verhuurd werd aan NAC.

Roy Beerens

Alle andere spelers in de selectie van Vitesse hebben een doorlopend contract. Een aantal is ontevreden omdat ze weinig speeltijd krijgen. Voorbeelden daarvan zijn Navarone Foor, Roy Beerens en Rasmus Thelander. Beerens, ex-AZ en SC Heerenveen, speelt al niet meer vanaf de winterstop. Thelander was een aantal maanden geblesseerd, maar is ook al een tijdje terug. Foor speelt af en toe. Hij zit tijdens de tweede seizoenshelft echter ook veel op de bank.

Navarone Foor wil meer aan spelen toekomen