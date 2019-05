Vakantiehuisjes Ewijk goudmijn voor verhuurders: 'Zes arbeidsmigranten in bungalow voor 2200 euro per maand'

Zes arbeidsmigranten in een vakantiebungalow huisvesten en er vervolgens 2200 euro per maand mee verdienen. De huisjes op Vakantiepark de Groene Heuvels in Ewijk zijn een ware goudmijn voor de verhuurders, zo blijkt uit een analyse van de gemeente Beuningen. Burgemeester Daphne Bergman wil dat er op korte termijn een einde aan komt.

door Sven Strijbosch

Eerder dit jaar werden twee grote controles gehouden op het vakantiepark in Ewijk. Op het park mag volgens het bestemmingsplan enkel gerecreëerd worden, maar dat gebeurt nauwelijks.

'Bijna 90 procent van de ongeveer 450 mensen die gecontroleerd zijn, verbleef als arbeidsmigrant op het vakantiepark', laat een woordvoerder van de gemeente weten. 'Het merendeel komt uit Polen, anderen uit centraal- en Oost-Europa.' Slechts 11 procent van de ondervraagden had de Nederlandse nationaliteit.

De arbeidsmigranten op het park werken veelal voor uitzendbureaus als OTTO Workforce. Exploitant Sander van der Weerden verhuurt de huisjes aan het uitzendbureau, die er vervolgens arbeidsmigranten in plaatst. Niet alleen Van der Weerden verhuurt huisjes, er zijn meer huisjeseigenaren die zich bezighouden met de lucratieve business.

'Arbeidsmigranten betalen gemiddeld 91 euro per week voor een plek in een bungalow. Per maand wordt dan gemiddeld 364 euro ingehouden op hun salaris', zo weet de gemeente Beuningen. In veel bungalows wonen vijf of meer arbeidsmigranten. Dat terwijl de huisjes geschikt zijn voor vier personen.

'Slecht onderzoek'

Van der Weerden snapt er niets van: 'Het bewijst voor mij hoe slecht onderzoek de gemeente heeft gedaan. Onze huisjes zijn allemaal even groot en geschikt voor zes personen. We voldoen verder aan alle geldende normeringen.'

De exploitant zag zich gedwongen zijn zeventig huisjes aan uitzendbureaus en daarmee arbeidsmigranten te gaan verhuren. 'Uitzendbureaus kunnen eigenaren veel meer bieden', vertelt hij. 'Toen andere eigenaren begonnen met de verhuur aan die uitzendbureaus ontstond er oneerlijke concurrentie voor ons.'

De verhuur aan arbeidsmigranten levert simpelweg meer op. 'Recreanten leveren 850 tot 1150 euro per maand op', aldus de gemeente. Dat is al snel duizend euro minder. Exploitant Sander van der Weerden opperde eerder drie jaar lang enkel arbeidsmigranten in de huisjes te laten wonen. In 2022 zouden de huisjes dan kunnen worden opgeknapt met het verdiende geld.

Zo zou De Groene Heuvels weer een 'vitaal vakantiepark' kunnen worden, zoals de gemeente het graag wil. De burgemeester ziet er niets in: binnen een half jaar moeten de arbeidsmigranten en permanente bewoners van het park zijn verdwenen.

'Kop in het zand'

Volgens Frank van Gool van OTTO Workforce steekt Bergman haar kop in het zand. Hij benadrukt in een reactie dat er veel arbeidsmigranten nodig zijn en dat die ook moeten worden gehuisvest. 'We hadden eerder een afspraak met de burgemeester, maar die is door haar afgezegd', vertelt hij. Van Gool wil graag het gesprek aan over oplossingen.

Permanente bewoners met de Nederlandse nationaliteit trokken eerder bij Omroep Gelderland aan de bel. Veel van hen zijn door vervelende omstandigheden op het park gaan wonen. Ze zijn bang dat ze geen andere plek kunnen vinden en stellen dat de huisjes onverkoopbaar zijn geworden. Maar ook voor de permanente bewoners geldt dat ze binnen een half jaar weg moeten zijn.

In gesprek met permanente bewoners

'Eind mei sturen we de definitieve beschikking. Iedereen heeft vanaf dat moment zes maanden om andere woonruimte te vinden of de verhuur aan arbeidsmigranten te stoppen', zo zegt burgemeester Daphne Bergman.

'Met mensen die vanwege sociale problemen op het park wonen, gaan we in gesprek om samen te kijken naar oplossingen.' De gemeente noemt bijvoorbeeld scheidingen als oorzaak om permanent op het vakantiepark te verblijven.

Er is nog een laatste hoop voor de huisjeseigenaren. Er kunnen nog zienswijzen worden ingediend de gemeente mee zal nemen in een uiteindelijk besluit. De kans lijkt echter nihil dat de gemeente haar beslissing nog intrekt.

