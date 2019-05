Tocht met tientallen antieke fietsen rond Zaltbommel

De tijd in Zaltbommel lijkt dit weekend in Zaltbommel te hebben stilgestaan. De antieke fietsen met het herkenbare grote voorwiel wordt bereden door deelnemers in 19e eeuwse kledij.

'De deelnemer die het best gekleed is krijgt een extra prijs', vertelt Geert Vos van organisator Stichting Wielersport Zaltbommelse Renners.

Eerste kampioenschap

Zondag is het voor het eerst dat er een Nederlands kampioenschap met de hoge bi wordt gehouden. 'In Engeland, België en zelfs Australië worden al langer wedstrijden georganiseerd. In Nederland is de hoge bi niet meer zo heel bekend. Daarom is er nog geen wedstrijd mee geweest', legt Vos uit.

Naar Rome en Bern

Waar de wedstrijd op zondag alleen om de snelheid gaat, staat de tocht op zaterdag vooral in het teken van uitstraling. De deelnemers rijden slechts 15 kilometer per uur over de 47 kilometer lange route. “

'Om het ludiek te maken rijden we langs buurtschappen Rome en Bern. Dan lijkt het een enorme tocht', grapt Vos.

Foto: Omroep Gelderland