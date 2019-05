SP Oude IJsselstreek boos over landelijke campagnespot

De SP Oude IJsselstreek is niet te spreken over de campagnespot van de landelijke SP. In de video wordt Frans Timmermans (PvdA) weggezet als graaier. De aanval op een mede-politicus schiet de Achterhoekse fractie in het verkeerde keelgat.

De lokale fractie plaatste woensdagavond op Facebook een bericht waarin staat dat de SP Oude IJsselstreek nadrukkelijk afstand neemt van de landelijke video. 'Wat ons frustreert is dat wij campagne willen voeren op de inhoud en niet op de persoon', zo legt fractievoorzitter Heini Peters uit bij REGIO8. 'Hier wordt een aanval gedaan op een partij die vrij dicht bij ons staat en daar zijn wij niet blij mee.'

Maurits Gemmink van de SP Gelderland waardeerde de video wel. 'Ik vind het een hele sterke video. Hij is de vleesgeworden Nederlandse vertegenwoordiger in Brussel en die wordt op de hak genomen.' Over de reactie van Oude IJsselstreek is hij minder tevreden. 'Als politicus is het sowieso niet verstandig om gelijk op sociale media te melden dat je het er niet mee eens bent, dat moet je volgens mij intern bespreken. Maar we zijn een democratische partij, iedereen mag een eigen mening hebben.'

De video waar het om gaat:

'Kost ons kiezers'

De Socialistische Partij wil met de spot de graaicultuur in de Europese politiek aankaarten. De partij roept in de video op 'de elite te stoppen'. Maar Peters denkt dat de video juist averechts werkt. 'Ik vrees dat dit ons kiezers kost', zegt Peters. 'Ik denk niet dat iedereen gecharmeerd is van campagne bedrijven op deze manier, daarom hebben we het bericht geplaatst.'

'Het is campagnetijd', vindt Gemmink. 'Ik hoorde vanochtend op de radio: als Koefnoen het doet is het geweldig, maar als een politieke partij iemand op de hak neemt, is het ineens fout. Ik geloof daar niet zo in. Ik snap dat de PvdA niet blij is met de video, maar het is niet onze taak om de PvdA te plezieren.'

Landelijk zijn ze niet blij met de openlijke kritiek, maar is er ook begrip voor.Op 23 mei gaat Nederland naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Ook in andere EU-landen wordt die week gestemd voor een nieuw Europees parlement.