Banken eruit, stoelen erin: Grote Kerk Wageningen flink aangepakt

'Zo wordt onder meer het voegwerk hersteld aan de buitenkant', vertelt Piet-Hein van Spanje van de Stichting Grote Kerk Wageningen. 'Buiten de restauratie zullen we de kerk herinrichten.'

De kerkelijke gemeente heeft de kerk namelijk overgedragen aan de stichting. De stichting wil de kerk ook voor andere doeleinden gaan gebruiken dan alleen kerkdiensten op zondag. 'Daarom gaan bijvoorbeeld de banken eruit en komen er mooie stoelen voor in de plaats', aldus Van Spanje.

'Stoelen kun je namelijk multifunctioneler gebruiken en er kunnen ook nog meer mensen in de kerk, want de stoelen nemen minder ruimte in beslag.' De oude kerkbanken zullen in een ruimte naast het orgel geplaatst worden.

De stoelen kunnen dan ook gebruikt worden als er bijvoorbeeld marktkraampjes gestald zijn in de kerk. Naast het vervangen van de zitplaatsen komen er ook nieuwe, moderne, wc's en een uitgiftepunt voor drankjes.

Bekijk hier een video van 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 over de kerk:

'Hopelijk in 2020 klaar'

Voor de herinrichting en restauratie heeft de stichting zo'n 1,5 miljoen euro aan subsidie gevraagd. 'Helaas heeft de provincie tot nu toe alleen voor de eerste fase subsidie verleend. Dus we moeten het met de helft doen op dit moment. De eerste fase moet in 2020 klaar zijn en we hopen in de tussentijd ook voor de rest de subsidie binnen te krijgen', aldus Van Spanje.