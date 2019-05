ChristenUnie houdt vinger aan de pols voor behoud buslijnen Nunspeet

Burgemeester en wethouders van Nunspeet beloven zich in te zetten voor het behoud van de busverbindingen naar Elspeet en Vierhouten. De ChristenUnie (CU) vroeg op 15 april om die toezegging. CU-fractievoorzitter Ingrid Slaa: ‘Het college vindt het belangrijk dat onze kernen ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar zijn. Daar hadden we ook wel op gerekend. Het is belangrijk dat we het openbaar vervoer in de benen houden. De ChristenUnie zal de vinger aan de pols houden.’

De provincie Gelderland is bezig met een nieuwe aanbesteding van het OV voor de komende 10 jaar. Het eisenpakket geeft aan dat er in de avonden en in de weekenden bijna geen bussen meer hoeven te rijden naar Elspeet en Vierhouten. Er is een kans dat de verbindingen naar de kleinere kernen op zaterdag en zondag helemaal worden geschrapt.

In de beantwoording aan de ChristenUnie wijst het college er op dat er ’s avonds en in het weekend steeds minder mensen gebruik maken van de bus. In dat geval vinden burgemeester en wethouders het beter om een belbus in te zetten. Ingrid Slaa heeft daar begrip voor, maar pleit voor zorgvuldigheid: ‘Na het opheffen van een buslijn is er geen weg terug. Goed openbaar vervoer is belangrijk voor de inwoners van Elspeet en Vierhouten en voor toeristen. Ik begrijp dat er een moment kan komen, waarop het duurzamer en economisch meer verantwoord is om een belbus in te zetten. Maar ook dan moet de gemeente er op toezien dat dit een goed en betaalbaar alternatief is. Laten we er vooralsnog maar voor zorgen dat het reguliere openbaar vervoer op niveau blijft.’