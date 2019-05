Staatsbosbeheer mag geen tiny house plaatsen in Nunspeet

Door Kelly Tanghe

De gemeente Nunspeet laat in een reactie weten dat het verzoek van Staatsbosbeheer was voor een (recreatief) tiny house. En dat willen ze niet.

Heide-sessies

Staatsbosbeheer geeft aan inderdaad een tiny house te willen plaatsen in het Zandenbos. 'We wilden in samenwerking met het Bezoekerscentrum Nunspeet en een ondernemer uit Amsterdam een huisje plaatsen in het bos', vertelt Lennard Jasper van Staatsbosbeheer. 'We wilden de bedrijvenwereld en de natuur verbinden. Het tiny house zou bijvoorbeeld worden gebruikt voor heide-sessies. Dat zijn sessies waarbij problematiek binnen een bedrijf kan worden opgelost. In een rustgevende omgeving zitten, werkt daarbij erg goed.'

Pilot van drie maanden

Het project zou een pilot worden van drie maanden. Bedrijven uit Amsterdam zouden dan hun heide-sessies houden. 'Voor een project als dit is natuurlijk een vergunning nodig. De beleidsmakers zagen het wel zitten, maar de raad van de gemeente Nunspeet heeft besloten geen vergunning te geven.'

Nog geen Tiny Houses in Nunspeet

Wob Meijering van de gemeente Nunspeet geeft aan dat er nu helemaal geen mogelijkheid is voor de bouw van tiny houses. 'We hebben nog geen aanmeldingen van inwoners die een tiny house willen bouwen, maar die mogelijkheid is er op dit moment ook niet.'

Jasper houdt hoop dat een tiny house in de natuur in de toekomst wel mogelijk zal zijn. 'We willen op een duurzame manier het bedrijfsleven en de natuur bij elkaar brengen. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat zoiets als dit mogelijk is.'

Natuur voorop

Tegelijkertijd vindt Jasper dat de natuur voorop blijft staan. 'De Veluwe moet absoluut geen pretpark worden. We zouden bij de bouw van een tiny house dan ook zorgen voor zonnepanelen op het dak en voor schone auto's die mensen naar het huisje brengen.'