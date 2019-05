Arnhemse olifant Pinky krijgt buitenlands maatje

Tien jaar lang woonden olifanten Pinky en Rekka samen in Burgers' Zoo, maar na het overlijden van Rekka bleef Pinky alleen over. De Arnhemse dierentuin heeft inmiddels een maatje op het oog voor de eenzame Pinky. De olifant komt in ieder geval niet uit Nederland.

'Pinky zal Rekka wel missen.' Dat waren de woorden van dierenverzorger Egbert Vrieling nadat de ruim vijftig jaar oude olifant uit Burgers' Zoo vorige maand overleed. Het afscheid van Rekka was even slikken voor de dierentuin.

Een buitenlandse olifant voor Pinky

Olifanten zijn groepsdieren en daarom werd al langer gezocht naar een oude olifant die de overgebleven Pinky de komende jaren kan vergezellen. Inmiddels is vanuit het stamboek een olifant voorgesteld die mogelijk kan verhuizen naar Arnhem.

Die olifant komt in ieder geval uit Europa, want het transport is een hele operatie. Maar de olifant is niet afkomstig uit Nederland, omdat hier geen geschikte kandidaat werd gevonden. Dat meldt een woordvoerder van Burgers' Zoo.

De dierentuin heeft dus een olifant op het oog, maar het is nog niet zeker of die het ook wordt.

Rekka had geen tumor

Het lichaam van de overleden Rekka werd de afgelopen tijd onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Daar bleek dat de olifant geen blaastumor had, wat lange tijd gedacht werd. De olifant had last van een blaassteen.

Waar een tumor kwaadaardig is en vaak uitzaait, doet een blaassteen dat niet. 'Rekka is uiteindelijk overleden aan ouderdom, wat we eigenlijk al wisten. Ze was gewoon echt een oud dier', aldus de woordvoerder.

