'Bij NEC niet scherp nu, dan gaat er iets mis in je bovenkamer'

'Als je nu niet gemotiveerd bent en niet scherp bent, dan gaat er iets mis in je bovenkamer', vindt vleugelspits Randy Wolters. 'Dit zijn de play-offs. Iedereen moet scherp voor de dag komen. Je kan promoveren, je kan meer centjes gaan verdienen en de mensen hier in Nijmegen een geweldig gevoel geven. Als dat je niet motiveert, dan snap ik het ook niet.'

'Ik heb het al ooit meegemaakt bij Go Ahead. Na eigenlijk net zo'n seizoen. We stonden toen even bovenaan met niet sprankelend voetbal, maar daarna zakten we weg na de dertiende plek. Daarna haalden we nog plek vijf. En toen promoveerden we toch nog. Maar het verleden telt niet, het gaat nu om het heden.'

Trainer Ron de Groot weet ook dat iedereen weer op nul begint. 'Of je nou in de competitie tweede bent geworden of negende of tiende. Dat is niet meer zo interessant. Het gaat nu om overleven per ronde. Erop of eronder, dat beseffen we heel goed. RKC is een goed ploegje, zit goed in elkaar. Veel scorend vermogen voorin, een beetje net als wij. Dus het zal een leuk wedstrijdje worden.'

De laatste keer dat De Groot trainer was, ging het mis in de play-offs in 2017 tegen NAC. 'Ja, uit kregen we veel kansen. De VAR speelde ook nog een rol met een afgekeurde goal. Nu kan dat ook beslissend zijn, dus je moet geen rare dingen doen verdedigend. En van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Je kent me een beetje, ik hou vast aan datgene wat goed is.'

Dus is er geen enkele reden om de basiself te wijzigen. Mike Trésor Ndayshimiye speelt opnieuw vanaf het middenveld. Hij speelde een essentiële rol de laatste weken. De voormalige aanvoerders Joey van den Berg en Tom Overtoom zijn hun basisplaatsen kwijt.

Er was wat twijfel over Jordy Bruijn (foto), die tegen MVV uitviel, maar de middenvelder lijkt te kunnen starten tegen RKC. De afwezigen zijn de langdurige geblesseerde Rens van Eijden en Norbert Alblas. ReservedoelmanMarco van Duin trainde donderdag niet mee en is er vrijdag waarschijnlijk niet bij.

NEC won in de competitie onlangs thuis met 2-1, maar uit werd met 1-0 verloren. Deze resultaten zouden in de play-offs op grond van het gescoorde uitdoelpunt uitschakeling betekenen.

Opstelling:

Branderhorst; Joppen, Bossaerts, Kvida, Labylle; Dijkstra, Bruijn, Ndaysishimiye; Okita, Druijf, Wolters.