Doek valt alsnog voor winkels CoolCat

Gelderland telt negen winkels, in Arnhem (2x), Nijmegen (2x), Ede, Barneveld, Apeldoorn, Doetinchem en Winterswijk.

CoolCat werd in maart failliet verklaard. Daarna volgde een doorstart, waar ook ondernemer en oud-eigenaar Roland Kahn bij betrokken was. Van de oorspronkelijke 80 winkels in Nederland, zou Retail Beheer er 56 voortzetten.

De nieuwe eigenaar koos er bij de doorstart al voor om het winkelpersoneel alleen maar tijdelijke contracten aan te bieden. Bij het in 1979 opgerichte CoolCat werkten voor het bankroet in totaal 1450 medewerkers, waarvan 1180 in Nederland. Voor hoeveel mensen er na de zomer nog werk is, is nog onduidelijk.

CoolCat Junior

Retail Beheer wil de webshop doorzetten onder de naam CoolCat Junior. Daar zal dan alleen nog maar kinderkleding worden verkocht, omdat die kleding online goed liep.

CoolCat raakte in de financiële problemen door moeilijke marktomstandigheden. Het bedrijf schreef al jaren rode cijfers.