Neven zetten eigen voetbalbond op: 'We hebben niets met de KNVB van doen'

door Sven Strijbosch

'Het idee is dat we een hele nieuwe bond beginnen', vertelt Peter. En die bond is er inmiddels: de Arnhem-Nijmeegse Zaalvoetbalbond (ANZVB). 'We hebben niets met de KNVB van doen.' De bond heeft een eigen bestuur en kan strafzaken, bij gele of rode kaarten, zelfstandig afhandelen met experts van buitenaf.

De twee neven willen ervoor zorgen dat teams uit de regio binnen korte afstanden met elkaar in een competitie kunnen spelen. Want dat was nou juist het probleem: in competitieverband spelen bij de KNVB kan wel, maar door het kleinere aantal zaalvoetbalteams moet er verder worden gereisd. 'Dan kan het zomaar zijn dat je ineens naar Eindhoven zou moeten', legt Peter uit. En dus blijft het voor veel zaalvoetballers bij gezellig een balletje trappen. 'Terwijl we juist graag in een competitie zouden willen voetballen. Maar voor mensen met een drukke baan is dat nu niet te doen.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder video)



Contributie omlaag

Naast het verminderen van de reisafstand is het omlaag brengen van de contributie het belangrijkste, zo zeggen de neven. De contributie bij de KNVB ligt tussen de 1000 en 1500 euro per team, per seizoen. De ANZVB heeft de contributie op 800 euro vastgesteld. Van dat geld worden bijvoorbeeld de scheidsrechters geregeld. 'We zijn op die manier een stuk toegankelijker', vertellen de zaalvoetballers trots.

De bedoeling is dat er verschillende poules komen zodat teams ook kunnen promoveren en degraderen. Wedstrijden kunnen worden gespeeld in verschillende zalen in de regio. Inmiddels hebben zich al 15 teams aangemeld om deel te nemen. 'Maar hoe meer, hoe beter. We willen voor ieder team een instapniveau creëren. Zodat we voor iedereen wat te bieden hebben', aldus Peter. En daarvoor zijn flink wat teams nodig.

Het idee is niet helemaal nieuw. Zowel Peter als Anton hebben ook zaalvoetbal gespeeld in het Brabantse Tilburg. Daar heeft de zelfstandige voetbalbond TZVB inmiddels al tientallen teams in competitie spelen. Van een hoofdklasse tot een derde klasse. Precies zoals de twee het straks ook graag in Arnhem en Nijmegen zouden zien.

Tijd dringt

De tijd dringt: het seizoen is bijna ten einde en na de zomer start het nieuwe seizoen. De neven willen het liefst met twintig teams beginnen en hebben goede hoop dat het gaat lukken. 'We krijgen veel positieve reacties. Zaalvoetballers snakken ernaar om in een competitie in de buurt te kunnen spelen. Het is een hoop werk, maar het is gelukkig wel te doen', zo zegt Anton.

Teams kunnen zich nog aanmelden voor de nieuwe, regionale competitie. 'We streven ernaar dat elk team tussen de 16 en 20 wedstrijden per seizoen gaat spelen', besluit het duo.