Geitenhouders willen groei van sector begrenzen

Geitenhouders willen de groei van de sector waar zij deel van uitmaken begrenzen. Dat zegt de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). De branche wil de onrust die er is over geitenboerderijen wegnemen door te zorgen voor meer draagvlak.

Over geitenhouderijen is nog altijd veel te doen. De gezondheidsrisico's voor de omgeving zijn onduidelijk. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar een micro-organisme dat mogelijk longontsteking veroorzaakt bij omwonenden. De onzekerheid zorgt voor onrust in gemeenschappen waar geitenbedrijven bestaan.

Totdat duidelijk is wat de gezondheidsrisico's precies zijn, hebben negen provincies een bouwstop ingesteld. Zo mag er in onder meer Gelderland voorlopig geen geitenbedrijf worden opgezet of uitgebreid.

'Geitenhouders voelen zich verantwoordelijk'

De geitenhouders voelen zich verantwoordelijk voor de onrust, zegt voorzitter Jos Tolboom van LTO Melkgeitenhouderij. De sector wil dan ook zelf initiatief nemen om tot meer draagvlak te komen.

'De tijdelijke bouwstop in negen provincies maakt wel duidelijk dat ongecontroleerde en ongeremde groei niet gewenst is', zegt Tolboom. 'Er zijn randvoorwaarden en grenzen aan groei. Welke dat zijn, willen we in gezamenlijkheid opstellen in een nieuw toetsingskader. We kijken immers graag vooruit, over het einde van de bouwstop heen.'

Het tv-programma ZEMBLA staat donderdagavond in het teken van de geitenhouderijen. De uitzending gaat over de groei van een geitenbedrijf in de dorpskern van Hurwenen. Dat bedrijf groeit ondanks de bouwstop in Gelderland van 7.000 naar 13.000 geiten. Veel van de ruim 800 inwoners van het dorpje maken zich ernstige zorgen.

