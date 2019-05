Nieuwe woonvisie Tiel 2019 - 2023

Nieuwe woningen in de wijken en woningen vernieuwen zodat ze langer meegaan.Woningen die aansluiten op de woonwensen van de inwoners. Een evenwichtigerverdeling van koop- en huurwoningen in de verschillende wijken. Dat wil de gemeente de volgende vijf jaar bereiken. Daarom is de Tielse Woonvisie 2019-2023 opgesteld.

Wethouder Melissen: “We willen het woonklimaat in Tiel versterken. Zo maken we de stad aantrekkelijker voor de inwoners die er nu wonen en voor nieuwe inwoners. Dat doen we als gemeente niet alleen. Dat doen we samen met onze inwoners, organisaties en bedrijven. De nieuwe woonvisie geeft hiervoor de uitgangspunten".

Melissen: "Er is meer evenwicht in de bevolkingsopbouw nodig, daarom is het belangrijk om meer woningen te bouwen voor mensen met hogere inkomens. Dit is goed voor de doorstroming en aantrekkelijk voor nieuwe inwoners. We zien ook dat de vraag naar betaalbare woningen voor ouderen en 1-en 2 persoonshuishouden stijgt. Ook de overgang van gas naar andere energiebronnen en het klimaat stellen eisen aan de woningen en de woonomgeving".

In de visie staat wat dit betekent voor de bestaande en toekomstige woningen in de wijken en dorpen van Tiel.