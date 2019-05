Extra geld voor jeugdzorg na noodkreet van gemeenten

Alleen al in Gelderland komen tientallen gemeenten geld tekort om de jeugdzorg te bekostigen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schreef onder leiding van voorzitter Jan van Zanen en de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls een open brandbrief aan het kabinet.

Dat heeft geholpen, want het kabinet heeft voor dit jaar al meer dan 300 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook voor komende jaren komt er extra geld beschikbaar. Minister Hugo de Jonge kondigde eerder al aan met maatregelen te komen.

Bezuinigingen

In 2015 namen de gemeenten taken op het gebied van werk, zorg en jeugd van het Rijk over. De taken namen toe, maar het budget nam af, aldus de schrijvers van de brief. Dat heeft in gemeenten in het hele land tot problemen geleid. De briefschrijvers vinden dat van hen niet kan worden verwacht dat ze noodzakelijke extra kosten zelf opvangen.

Financiële problemen en bezuinigingen leiden dan tot ongewenste gevolgen, zegt de VNG: 'Denk aan wachtlijsten in de jeugdzorg, overlast in wijken, uitstellen van onderhoud, verhoging van de OZB, bezuinigingen op cultuur en sluiting van bibliotheken, sportcomplexen of andere voorzieningen.'

Zie ook: Gemeenten trekken aan de bel over tekorten jeugdzorg