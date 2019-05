NSB-dochter wil kalifaatkinderen helpen

Het klinkt misschien wat vergezocht, maar kinderen van vaders die in de oorlog NSB-lid waren voelen zich verbonden met kinderen van IS-strijders. Ze hebben allemaal ‘foute’ ouders. Jeanne Diele-Staal, secretaris van de Stichting Werkgroep Herkenning, is zo'n NSB-dochter en wil vanuit haar bittere jeugdervaringen de kinderen die in de toekomst uit het IS-kalifaat terug naar Nederland komen, helpen. Zo moet worden voorkomen dat ze dezelfde ellende over zich heen krijgen als Jeanne en haar lotgenoten in en vooral ook na de Tweede Wereldoorlog.

'Ik ben geen leuk meisje'

Diele-Staal (80): 'Het begon al in de oorlog. Kinderen wilden niet met me spelen, ze zeiden niet waarom. Mijn ouders hebben na de oorlog nooit gepraat over de oorlog. Ik was toen 6, wat denkt een kind dan: ik ben geen leuk meisje. We werden gepest, het hele gezin.'

Na de oorlog moest ze weer naar de lagere school en probeerde de familie de draad weer op te pakken. Als ze met haar moeder en de andere kinderen door Almelo liepen werden ze uitgescholden door de buren: 'Vuil vies NSB-wijf, je komt je huis niet meer in'. De 80-jarige waarschuwt dat

IS-kinderen ook zo'n behandeling te wachten kan staan, en ze is blij dat de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat we deze fout niet opnieuw moeten maken. Zelf heeft ze door groepsgesprekken met lotgenoten haar trauma kunnen verwerken en haar leven weer op kunnen pakken.

Kinderbescherming leert van ervaringen NSB-kind

Die organisatie las een interview met Jeanne en benaderde haar en andere 'NSB-kinderen' om te leren van wat ze als kind in en na de oorlog heeft meegemaakt. Die informatie nam de Kinderbescherming mee in hun opvangprogramma voor terugkerende kalifaatkinderen. 'Dat je altijd maar fout was en vreselijk je best moest doen om iets goed te maken, zonder dat je besefte waar je mee bezig was. Daar houd je je hele leven last van', zegt Diele-Staal.

Ze wil dat Nederland zich inzet voor de kinderen van IS'ers, maar terughalen van deze kinderen is geen overheidsbeleid. Nederland komt pas in actie als moeders met kinderen zich melden bij een consulaat in Irak of Turkije. Justitie vreest dat de oudere kinderen tijdens hun verblijf in het kalifaat zijn geïndoctrineerd en een gevaar vormen bij terugkeer naar Nederland. Er zouden nog maar weinig moeders en kinderen in zijn geslaagd om terug te keren. De Werkgroep Herkenning hoopt dat Nederland zich actiever gaat opstellen in het opvangen en helpen van de kalifaatkinderen.

Jeanne Diele-Staal is vanavond te zien in de uitzending van '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020': Beeldvorming en werkelijkheid, de mythes van de oorlog. Maandag 13 mei vanaf 17.20 uur op TV en eerder al via de social media van Omroep Gelderland.

Lees hier meer over de organisatie Stichting Werkgroep Herkenning.