'Waarschuw meer mensen voor gelekoortsmug'

Entomoloog Bart Knols van de Radboud Universiteit in Nijmegen vindt het vreemd dat na de vondst van de gelekoortsmug in Huissen niet meer dan zeventig huishoudens zijn gewaarschuwd. 'Je moet veel meer mensen alert maken voor deze mug, zodat ook meer mensen deze mug kunnen herkennen. Nu bied je de gelekoortsmug te veel kans zich hier te vestigen', zegt hij.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) verspreidde na het opduiken van de gelekoortsmug in Huissen in een klein gebied informatie over de vondst van het insect en dat her en der vallen zouden worden geplaatst om de mug en larven van de mug te vangen. Knols: 'Ze zeggen verder niet waar de mug is gevonden, vanwege de privacy.'

En uitgerekend die privacy, zegt de Nijmeegse 'muggenman', staat een succesvolle bestrijding van exotische steekinsecten in de weg. 'Alleen bij meer bekendheid onder inwoners kun je de gelekoortsmug uitroeien. Deze mug steekt alleen overdag en kan dus bijvoorbeeld meereizen met iemand die in de auto stapt. Dan ben je al verder van de plek van de eerste vondst.'

Kans op ziek worden klein, zegt NVWA

Volgens de autoriteiten is de kans op ziek worden na een steek door de gelekoortsmug, zoals een woordvoerster van de NVWA dinsdag tegen Omroep Gelderland zei, 'vrijwel nihil'. De entomoloog: 'We hebben het over een kleine kans op een kleine kans. Maar die kans is dus niet nul.'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt op zijn website: 'Omdat in Nederland geen gelekoorts (…) voorkomt, kan de mug die ziekten ook niet overdragen op de mens.'

Ziekte op Madeira

En daar zit volgens Knols een groot deel van het probleem rond de bestrijding van exoten. 'Er moet iemand die al ziek is, worden gestoken door een mug en die moet dan weer mensen besmetten. Maar dat is precies wat op Madeira (een onder Europeanen geliefde vakantiebestemming in de Atlantische Oceaan en die hoort bij Portugal, red.) is gebeurd.'

Op Madeira liepen in 2012 2.000 mensen knokkelkoorts op, nadat de mug was meegereisd met een inwoner van Venezuela. Vorig jaar werd in Aalten jacht gemaakt op de Aziatische tijgermug.