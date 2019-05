Dezelfde auto's parkeren hele dag bij de slager: 'Laat ze die handel eens handhaven'

De slager ergert zich dood aan de parkeerproblematiek in Lichtenvoorde. 'Het staat altijd vol hier. Ik heb zó vaak gedacht: ik bel de politie. Maar dan komt het er niet van. Laat ze die handel hier eens handhaven', zegt Schuurman.

Oproep aan personeel

De beschuldigende vinger gaat al snel richting ambtenaren van de gemeente Oost Gelre, die werkzaam zijn aan de overkant, in het gemeentehuis aan de Varsseveldseweg. Zo ook tijdens de commissievergadering van dinsdagavond in het stadhuis in Groenlo.

'Er is een oproep aan het personeel gedaan op het Longa-terrein te parkeren', verklaart VVD-raadslid Kees Porskamp.

Tekst loopt door onder de foto:

Longa-terrein. Foto: Omroep Gelderland

'231 meter en 20 centimeter'

De parkeerplaats van de voetbalvereniging komt steeds naar voren als dé oplossing voor het parkeerprobleem in het centrum van Lichtenvoorde, rondom het gemeentehuis. Raadslid Gerard Klein Gunnewiek van Nieuwe Liberalen zegt de afstand van Longa naar het gemeentehuis te hebben opgemeten: 'Het is 231 meter en 20 centimeter lopen.'

Waar parkeert het gemeentepersoneel dan? Rondom het gemeentehuis is een beperkt aantal parkeerplaatsen. Bij de voormalige, leegstaande Rabobank wordt geparkeerd. En verder? 'De parkeerplaats bij de laadpaal in de Rapenburgsestraat is altijd bezet, krijgen we te horen. Waarom wordt daar niet gehandhaafd? Er moeten ook meer laadpalen komen', stelt Porskamp.

Kermis

Dat laatste wordt door wethouder Karel Bonsen erkend, maar voor het parkeren is het Longa-terrein niet de eerste optie van het college. 'Die parkeerplaats wordt inderdaad meestal 's avonds gebruikt, maar ook wel eens overdag. Als er kermis is heb je daar weer een probleem.'

Tekst loopt door onder de foto:

Leegstaande Rabobank. Foto: Omroep Gelderland

Maar de kermis is eenmaal per jaar. Desondanks geeft het college de voorkeur aan de sloop van het Rabobankgebouw om op die plek 100 of 120 parkeerplaatsen te creëren, afhankelijk van de boom die wellicht toch gekapt moet worden. 'Daar komt dan wel deels een blauwe zone', benadrukt Bonsen, zodat er niet permanent geparkeerd kan worden.

Hoe dan ook verkopen

Deze dure optie werd dinsdagavond niet door de commissieleden overwogen, want dan legt de gemeente er ruim een miljoen aan boekwaarde van het pand bij.

Probeer hoe dan ook het pand te verkopen, zo kreeg Bonsen te horen. Maar de wethouder verklaarde 'signalen uit de markt' te hebben gekregen dat het Rabopand onverkoopbaar is. 'Er is geen interesse', zegt Bonsen.

'In de miljoenen'

De wethouder werd ook nog gewezen op de wens van Careaz om onder verpleeghuis Antoniushove eventueel een ondergrondse parkeergarage te realiseren. Bonsen: 'Dat is een erg dure oplossing. Nee, ik weet niet wat de kosten zijn, maar dat loopt in de miljoenen. Dat raad ik af.'

De pijlen van het college zijn gericht op de plek in de Raadhuisstraat waar nu nog het leegstaande Rabobank-gebouw staat. 'Laat de ambtenaren de 230 meter naar het Longa-terrein lopen. Ze zitten de hele dag, dat is goed voor ze', zegt een inwoner van Lievelde, die niet met naam genoemd wil worden. 'Dat er zoveel kosten voor gemaakt moeten worden is toch te gek? Laat ze appartementen bouwen op de plek van de Rabobank!'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier