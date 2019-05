Na een ongeval twee uur op straat liggen voordat medische hulp komt, hoe kan dat?

door Rob Haverkamp

Aanleiding voor de vraag aan het college is een ongeval begin april. Millingenaar Rob van den Boom viel rond de klok van half drie uit zijn scootmobiel. Hij lijdt al 27 jaar aan een spierziekte. Van den Boom kwam hard op de klinkers terecht, pal tegenover het huis van het raadslid. Die parkeerde net zijn auto en zag wat er gebeurd was.

BOA als ruggensteun

Nadat 112 was gebeld zou er een ambulance komen, maar later bleek toch weer niet. De gewonde Millingenaar moest op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis. Toen werd maar een taxi gebeld, die bleek over de grens uit Kleef te moeten komen.

Ondertussen ontfermden ook twee BOA's zich over de ongelukkige. Een van hen is als ruggensteun voor Van den Boom op de grond gaan zitten en heeft hem zo anderhalf uur ondersteund. Om half vijf kwam de taxi. Onacceptabel, vindt Theo van der Velden. Hij is raadslid voor de lokale partij Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen (GJS).

Kan niet

'Dan moet je daar twee uur zitten. Dat lijkt nergens op', meent Van der Velden. 'We geven miljoenen uit - ook de gemeente Berg en Dal - we geven miljoenen uit aan de zorg, jeugdzorg noem maar op, en dan maak je dit mee. Kan niet.'

Van den Boom is inmiddels hersteld van de val en wil verder niet reageren. Hij wenst het voorval achter zich laten en laat het verder over aan de politiek. De Veiligheidsregio, waar ook de ambulancedienst onder valt communiceert nooit over individuele gevallen vanwege de privacy van betrokkenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal hebben 30 dagen de tijd om te reageren op de vragen van het raadslid uit Millingen.