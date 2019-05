Hoe ga je de Japanse duizendknoop te lijf?

Provincie Gelderland stelde deze week een subsidiepot van 400.000 euro ter beschikking voor wie de Japanse duizendknoop wil bestrijden. Eerder al maakte de gemeente Arnhem er maar liefst 1 miljoen euro voor vrij. De exotische plant geldt dan ook als één van de meeste invasieve soorten ter wereld en de bestrijding ervan kost tijd, moeite en geld.

Tien eieren van Columbus

Afgraven, frezen, maaien met een maairobot, begrazen door schapen of varkens, injecteren met heet water, een elektrische schok toedienen, afdekken met een doek, of het inzaaien van concurrerende planten. Er zijn al talloze manieren om de woekerplant te lijf te gaan, maar het ei van Columbus is nog niet gevonden. 'We hebben tien eieren', vertelt ecoloog Theo Portegijs die vandaag, samen met Stichting Probos, de praktijkdag in Heelsum houdt.

Heb je de duizendknoop een slag toegebracht, bijvoorbeeld door de wortels af te graven, moet je dat binnen twee maanden opnieuw doen. Als de woekerplant ongemoeid blijft, herstelt hij zich weer en groeit vrolijk verder.

Zoeken naar beste oplossing

Welke methode het beste werkt, hangt af van de situatie. Waar groeit de duizendknoop, hoe groot is hij al? 'In de middenberm van de A50 kun je niet elke maand de nieuwe plantjes eruit halen, dan moet je de hele weg afzetten. Dan kun je bijvoorbeeld werken met heet water. Een dure techniek, maar in dit geval misschien wel het meest kosteneffectief', geeft Portegijs als voorbeeld.

Zo enthousiast als Portegijs over de duizendknoop kan praten, zo enthousiast zijn groenbeheerders meestal niet. Vol bewondering omschrijft Portegijs hoe de plant dwars door een knotwilg of een spijl kan groeien om er bovenin weer uit te komen. 'Dat doet geen enkele andere plant.'

De groenbeheerders in Heelsum vandaag zullen vooral willen weten hoe ze dát nou juist kunnen voorkomen.

