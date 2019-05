Betonvlechter gezocht voor realiseren van zwembad ernstig zieke kinderen

Zwemmen in een zwembad is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend zeker niet als je ernstig ziek bent. Stichting Tikkie Jij Bent Hem is bezig met het realiseren van een oncologisch zwembad voor ernstig zieke kinderen in Oosterhout. De vergunningen zijn inmiddels binnen en het is de bedoeling dat er in juli gestart wordt met de bouw. Alleen zoeken zij nog een betonvlechter en dus schakelde de hulp van Gelderland helpt in.

'Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door bedrijven met hun hart op de goede plek, maar om een gedegen fundament te kunnen storten zoeken wij iemand die ons advies kan geven', laat Nico Plönes van de Stichting Tikkie jij bent hem weten in de uitzending van Radio Gelderland.

Nico Plönes in de radio-uitzending:

In 2015 overleed zijn 13-jarige zoon Luuc aan leukemie. Nico weet uit eigen ervaring hoe belangrijk een oncologisch goedgekeurd zwembad is. Zijn zoon mocht tijdens zijn ziekte af en toe zwemmen in het zwembad van het Radboud: 'Kinderen die ernstig of terminaal ziek zijn, kunnen niet terecht in een gewoon zwembad vanwege bacteriegevaar', legt Nico uit. Het zwembad van het Radboud was voor Luuc een uitkomst: 'Vier dagen voor zijn overlijden heeft hij nog kunnen zwemmen, het was het laatst wat hij nog kon doen en hij genoot er zo van', laat Nico weten.

Het is de bedoeling dat het zwembad in september open kan gaan. Naast het realiseren van dit zwembad zet de Stichting Tikkie Jij Bent Hem zich ook in voor terminaal zieke kinderen door ze een tablet te geven, zodat ze even vergeten dat ze ziek zijn.

Kunt u de stichting helpen? Kijk dan op de site van Gelderland helpt