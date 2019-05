Omzagen bomen in Presikhaaf zorgt voor onrust in de wijk

Er komt in de Bethaniënstraat een nieuw schoolgebouw voor de Ommezwaai, een school voor kinderen met gedragsproblemen. Ook wordt het Briantcollege, school voor voortgezet speciaal onderwijs, verbouwd. Tussen de scholen in verrijst een gloednieuwe sporthal. Aanvankelijk zouden er voor dit project 73 bomen worden omgehakt. Dit aantal is in september al door de raad teruggebracht naar 56.



Nu gaan de bezwaren over 17 bomen die worden omgezaagd, terwijl ook die gewoon behouden zouden kunnen blijven. Bestuurslid Bram Derix van bewonerscollectief De Stoere Houtman, stuurde onlangs een brief naar de gemeenteraad over die kwestie. Hij valt onder andere over het feit dat elke school een eigen parkeerterrein krijgt, met maar liefst vijf opgangen. Daarvoor zouden zeven gezonde bomen moeten sneuvelen. En dat terwijl het, zo stelt hij in de Gelderlander, toch ook best anders kan.



Ook Arnhem Centraal bemoeit zich ermee. Martijn van Butselaar is van plan er vragen over te stellen in de gemeenteraad. De raad heeft namelijk vastgelegd dat er geen boom zal worden gekapt tot wethouder Cathelijne Bouwkamp met een nieuw bomenbeleid komt.



Tegenargument van de gemeenteraad is, dat het maatschappelijk belang van de twee scholen zwaarder weegt dan het moratorium op de bomenkap.