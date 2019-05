Bevrijdingsmuseum Groesbeek heet nu Vrijheidsmuseum

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek heet vanaf vandaag Vrijheidsmuseum. Dat is bekendgemaakt op een bijeenkomst in het nieuwe museum in aanbouw.

Het ovale gebouw heeft het eerste dubbeldekse dak van Nederland in de vorm van een gigantische parachute. Het dak staat symbool voor de Airborne-para's die in september 1944 landden in het Rijk van Nijmegen. Volgens het museum is de 'Shaded Dome' de eerste in zijn soort en uniek in de wereld. Het museum wordt door de nieuwe koepel zo'n 1.200 vierkante meter groot.

De huidige opzet van het Vrijheidsmuseum is gebaseerd op een nieuwe grensoverschrijdende storyline 'Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen' waaraan tientallen Nederlandse en Duitse historici hebben meegewerkt.

Het museum vertelt over de 20e eeuw waarin de gezamenlijke Duits-Nederlandse geschiedenis vanaf 1900 tot het heden opnieuw wordt gedefinieerd en gepresenteerd. Daarbij wordt veel meer dan voorheen gebruik gemaakt van nieuwe media waardoor bezoekers informatie op een interactieve manier tot zich kunnen nemen.

Eigenlijk multifunctionele sporthal

Volgens de ontwerpers is de Shaded Dome oorspronkelijk ontwikkeld als een volledig klimaatbeheerste sportfaciliteit in warme, droge gebieden. Door de grote overspanning kan het ook worden gebruikt voor tentoonstellingen, evenementen en concerten. Er wordt onderzocht of het concept ook geschikt is als onderkomen voor militairen in warme gebieden.

De nieuwbouw kost in totaal 6,5 miljoen euro, een bedrag dat bijeen is gebracht door onder meer de Provincie Gelderland, het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) en via Europese subsidies.

De dome in Groesbeek zal naar verwachting in september toegankelijk zijn voor publiek.



Impressie van het nieuwe Vrijheidsmuseum

Een uitgebreid interview met directeur Wiel Lenders over de doelstelling van het nieuwe Vrijheidsmuseum is te zien in het Omroep Gelderland-programma '75 jaar vrijheid - op weg naar 2020' op maandag 3 juni.