Fietspad van olifantsgras in Arnhemse wijk

Het fietspad heeft dezelfde hardheid en textuur als asfalt, ziet er ook precies zo uit en fietst ook hetzelfde, maar is veel milieuvriendelijker. Het bindende element van asfalt, bitumen, is in dit fietspad door olifantsgras vervangen. Ook de witte lijn op het fietspad is milieuvriendelijker, omdat hij van een harssoort is gemaakt.

Nagenoeg onderhoudsvrij

Olifantsgras wordt ook wel het groene goud genoemd. Het groeit ontzettend snel en is nagenoeg onderhoudsvrij. Dingen als onkruidbestrijding, insecticide, of mest of water geven zijn nauwelijks nodig. Het mooiste van olifantsgras is, dat het ook heel geschikte en vooral duurzame grondstof is voor beton, verpakkingsmateriaal en bioplastics. Dat komt doordat olifantsgras veel cellulose en lignine bevatten. De laatste stof geeft het gras stevigheid. Omdat het weinig vocht bevat, hoeft het niet eerst gedroogd te worden, wat veel energie scheelt.



De gemeente Bergen op Zoom heeft onlangs dertig betonnen bankjes van olifantsgras besteld. En nu heeft Arnhem dus een primeur, met het fietspad in Schuytgraaf.

Mogelijk uitbreidingsplannen

Carlo van der Borgt, woordvoerder van Alliander, vertelde er woensdag over in het radioprogramma Arnhem Actueel. Het fietspad is 400 tot 500 meter lang. Desgevraagd zei hij dat er nog geen uitbreidingsplannen waren, maar dat er zeker over gepraat zal worden als het fietspad goed bevalt en bestendig is. Op de vraag of hij bij de opening van het fietspad nog iets speciaals ging doen, antwoordde hij: 'Eroverheen fietsen natuurlijk!'