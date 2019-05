Gelderse brandweerchef krijgt erespeld in Duitsland

Zo'n veertig brandweerlieden stonden in het Duitse Zyfflich op het podium, net over de grens bij Nijmegen.

Sinds 2011 werken de korpsen intensief samen. En die samenwerking kan op sommige fronten nog beter, denkt de onderscheiden Peter Heijmen: 'We beschikken in Nederland over grote watertransportsystemen waar ook onze Duitse collega's over zouden kunnen beschikken. En we hebben in Millingen een team dat uitrukt bij AED-taken en hartfalen, een first responder team. Dat kan een paar honderd meter over de grens in Duitsland natuurlijk ook.'

De erespeld werd voor de zesde keer uitgereikt op de Dag van Europa, elk jaar op 9 mei. De prijs voor de 'Grenzland Europaer' van het jaar werd uitgereikt door de SPD-afdelingen in Kleve en Kranenburg en de PvdA-afdelingen van Nijmegen en Berg en Dal.

De Europadag wordt in de EU-landen sinds 1985 op 9 mei gevierd om stil te staan bij het ontstaan van de Europese Unie. Vorig jaar ging de erepenning naar Dr. Barbara Hendricks, lid van de Duitse Bondsdag en oud-minister van Milieu en Natuurbescherming.