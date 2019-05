Tim en Krijn vloggen over hun eigen voetbalclub

door Kelly Tanghe

Tim en Krijn zijn dol op het maken van video's en sinds een half jaar maken zij S.V. 't Harde TV. 'We hebben een Youtube-kanaal waar we de afleveringen plaatsen', vertelt Krijn. 'De video's gaan over van alles wat met de club te maken heeft.'

Vloggen is hip

Het idee voor de video's komt van S.V. 't Harde voorzitter John Reurink. 'Vorig jaar zei iemand tegen mij dat we video's zouden moeten maken over de club. Ik was niet meteen fan want ik wilde geen statische promotiefilmpjes. Aangezien we dit jaar veel met de jeugd doen, kwam ik op het idee om het over te laten aan hen. Vloggen is helemaal in tegenwoordig.'

Bekijk hier de reportage over de jongens: (tekst gaat verder onder de video)

Zelf aan de bak

Inmiddels hebben de jongens de smaak te pakken. Iedere video bedenken en maken ze dan ook helemaal zelf. 'We beginnen met het maken van een draaiboek. Tijdens het opnemen, kunnen we daar dingen van afstrepen. En daarna monteren we ook zelf, daar gaat best veel tijd in zitten', vertelt Tim.

Er komt elke maand een nieuwe video online. De volgende is alweer in de maak. 'We kunnen nog niet te veel verklappen, maar hij zal gaan over een toernooi speciaal voor gehandicapte voetballers.'