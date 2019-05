Vakantiehuis Ronald McDonald in Arnhem zoekt vrijwilligers

Na de geboorte van Daniël, hun middelste zoon, bleek er al snel iets aan de hand te zijn met hem. Een erfelijke progressieve aandoening veroorzaakt spasme in zijn benen. Vader Koos blijkt last te hebben van dezelfde aandoening, bleek later. Dit kwam als een schok voor hem, want hem was altijd verteld dat zijn spasme kwam door zuurstofgebrek bij de geboorte. 'Als je dat hoort dan zak je eigenlijk een beetje door de grond. Je wilt je kind niet iets meegeven wat negatief is. En ja, een ziekte is toch negatief.'

Vakantie voor het hele gezin

Het Ronald McDonald vakantiehuis biedt gezinnen met een zorgintensief kind tussen de nul en vijfentwintig jaar oud de gelegenheid om met het hele gezin vakantie te vieren in een aangepast vakantieappartement.

Marja Krijgsheld werkt al vijf jaar met veel plezier als vrijwilligers bij Het Boshuus: 'Voor ons - mensen zonder lichamelijke aandoening - is het heel normaal om op vakantie te gaan, hier komen gezinnen die niet zomaar in een vakantiebungalow kunnen verblijven. Hier hebben ze alles bij de hand wat een kindje met zorg nodig heeft'.

Ons tweede huis

Twee jaar geleden besloten Koos en Elisjawâ voor het eerst met hun gezin naar een Ronald McDonald vakantiehuis te gaan: 'Toen wij geboekt hadden, dacht ik wel even: oeh wil ik dit wel. Een hele week met mensen die ziek zijn? Toen zijn we eerst een weekend gegaan en dat gaf meteen zoveel rust. De kinderen kunnen spelen en wij, ouders, komen tot rust. Wij noemen dit met onze kinderen ook altijd ons tweede huis', vertelt Elisjawâ,

Vrijwilligers gezocht

Als vrijwilliger probeert Marja de gasten een zo prettig mogelijk verblijf te geven. 'Het vrijwilligerswerk bestaat uit heel veel werkzaamheden. Je ontvangt de bezoekers, maar zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat het huis netje blijft. Ik ervaar zelf als vrijwilliger dat we het heel gezellig hebben met elkaar als collega’s. Iedereen heeft een beetje dezelfde insteek. We willen dat de mensen die hier verblijven zich thuis voelen.'

Om gezinnen een zo fijn mogelijk verblijft te geven in het Ronald McDonald vakantiehuis is Het Boshuus op zoek naar meer vrijwilligers. Daarom doen ze via Gelderland Helpt een oproep hiervoor. Lijkt het u mooi om iets te kunnen betekenen voor het Ronald McDonald vakantiehuis en zijn bezoekers? Meld u zich dan aan via deze link. Op 28 mei is er een informatieavond voor vrijwilligers.