Drachtige ree dood na aanval hond

In het Maasbergsebos in Arnhem is woensdagochtend een gewonde drachtige reegeit aangetroffen. Het dier was dusdanig gewond dat het uit zijn lijden moest worden verlost. Volgens Bart Smit van Staatsbosbeheer bleek de reegeit bijtwonden te hebben en waarschuwt hij daarom hondenbezitters om vooral aangelijnd met de honden de natuur in te gaan.

Een voorbijganger zag de ree woensdagochtend gewond liggen in het Maasbergsebos en meldde het incident. Smit ging er samen met een collega heen en zag dat het dier was gebeten. 'De reegeit is gebeten in haar heup en haar achterloper was gebroken. En dat doen honden.'

Volgens de boswachter kan het geen wolf zijn geweest. 'Een wolf bijt een dier direct dood bij de hals en eet hem meteen op.' Dit beest lag nog gewond te wachten en kon niet meer lopen. Ook het ongeboren kalf heeft het niet overleefd.

Honden aan de lijn

In de maanden mei en juni worden veel reekalfjes geboren. Veel hondenbezitters laten hun trouwe viervoeter loslopen in een natuurgebied waar dit volgens de regels niet mag. 'We roepen dan ook op om in deze periode honden aan de lijn te houden.'

Volgens de boswachter kan je het proces tussen reegeit en haar kalf verstoren. 'En niet alleen van een ree, ook de eekhoorntjes, boommarters en andere wilde dieren kunnen last hebben van loslopende honden.'

Mocht je een reekalf in het bos vinden: 'Laat het dan met rust, vooral niet aanhalen dan krijgt het de geur van een mens en kan de moeder het kalf afstoten.'

Zie ook: Brandweer redt ree van verdrinkingsdood