Arnhemse ontwerper over zijn kleding voor Duncan: 'Ik had meteen een idee'

'Een gedeelte van onze collectie wordt vervaardigd uit oude materialen', vertelt Sjaak Hullekes in zijn atelier, waar nog twintig andere collega's in geconcentreerde stilte werken. 'Veel tafellinnen kopen we op en daar maken we wat nieuws van.'

Het tafellinnen dat Laurence volgende week draagt is 100 jaar oud. Volgens de modeontwerper is dat van ontzettend sterke kwaliteit en kan dat nog een 100 jaar mee.

'Dit past bij mij én hem'

Hullekens was van het begin af aan enthousiast over het liedje van Duncan Laurence voor het Songfestival. Hij werd door de zanger benaderd voor het ontwerpen en het maken van zijn outfit. 'We hebben een goede kennismaking gehad en dat voelde meteen goed. Ik zag hem en heb naar hem gekeken met de vragen: wat draag je, wie ben je, wat is je haarkleur, je huidskleur', vertelt Hullekens.

'Ik had er meteen een idee bij, dit wil ik wel voor hem maken. Dit past bij mezelf en dit past bij hem. Het is een kort jasje die gemaakt is van antiek linnen en die hebben we met Indigo ingeverfd, met broek en en mooi linnen overhemd'.

Bookmaker-gezeik

Hullekens vindt dat het Ducan heel goed staat. Zo bescheiden als hij is, denkt Hullekens niet dat zijn outfit het laatste zetje zal zijn om Duncan te laten winnen. 'Het liedje is goed, de performance is goed en hij heeft een goeie smoel. Je hoort natuurlijk dat hele bookmaker-gezeik dat hij heel hoog in de ranking staat, maar ik weet niet of dat wat zegt. Ze zeggen van wel, maar ik hoop het. Hij moet winnen.'

