Onderzoek verdachte damcoach vertraagd: politie vraagt om hulp in buitenland

Een rechtshulpverzoek aan het buitenland is er de oorzaak van dat het onderzoek naar een mogelijk zedenmisdrijf in Culemborg traag verloopt. Dat meldt de politie woensdag. Een 63-jarige damcoach wordt verdacht van het heimelijk filmen van gasten in zijn badkamer.

De Nederlandse politie wil verklaringen hebben van mensen in een buitenland, maar wil niet zeggen om welk land het gaat. Naar de 63-jarige damcoach Henk S. in Culemborg loopt sinds november vorig jaar een onderzoek, omdat er in zijn badkamer een camera is aangetroffen.

De damcoach biedt bij toernooien regelmatig onderdak aan vaak jonge dammers. Vaak kwamen zijn gasten ook uit het buitenland. Een volwassen dammer uit Wit-Rusland trof vorig jaar de camera in de badkamer van de coach aan. De damcoach, die op vrije voeten is, heeft altijd gezegd dat de camera in de badkamer tot doel had om zijn jichtaanvallen te kunnen registreren.

Voorlopig geschorst

Wel is de damcoach lopende het onderzoek geschorst door de dambond. Volgens de politie zijn alle verzoeken in het buitenland wel al uitgevoerd, maar is het wachten nog op de papieren.

Vorige week werd duidelijk dat de man campingovernachtingen mag blijven regelen voor het Internationale Damtoernooi Brunssum Open. Dambond KNDB heeft de man echter geschorst. Zelf liet Henk S. vorige week weten dat hij al vijf maanden niets heeft gehoord over het onderzoek.

Zie ook: