Bewoners Babberichseweg in Zevenaar zijn helemaal klaar met verkeersdrukte

Ralph Kleinpenning strijdt met de actiegroep al jaren voor verbetering en dat terwijl er alleen maar meer verkeer bij komt. 'In 2000 hadden we zo'n 1.000 verkeersbewegingen per etmaal. Nu is dat zo'n 14.000 en dat wordt nog meer als over een paar jaar de nieuwe outlet in Zevenaar open gaat.'

Oordoppen

Hij woont vlak aan aan de weg en slaapt al een tijdje niet meer aan de voorkant, maar aan de achterkant. Zijn buurvrouw heeft structureel oordoppen in tegen het lawaai, vertelt hij. 'Het vrachtverkeer begint al rond 06.00 uur. Sinds dat niet meer door het Duitse Elten mag, is dat hier ook verergerd.'

Het sluipverkeer zal uiteindelijk minder worden als de A12 verbreed wordt en de A15 wordt doorgetrokken, maar dit duurt volgens de bewoners van de Babberichseweg te lang. Ze willen voor de veiligheid onder meer de snelheid verlagen naar 60.

Ook al is de Babberichseweg een provinciale weg, de gemeenteraad heeft daar een motie over aangenomen. 'Ze zouden een proef gaan houden met 60 kilometer per uur in plaats van 80, maar dat is er nog steeds niet van gekomen.'

Frustrerend

De gemeente erkent dat het al lange tijd druk is in Zevenaar, maar ziet de laatste maanden geen toename van de problemen. Op dit moment worden er in Zevenaar aanpassingen gedaan aan de Arnhemseweg en de Hengelder, die de problemen zouden moeten verminderen.

Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar een mogelijke nieuwe verbinding, onder andere om het vrachtverkeer te beperken. Bovendien is er volgens een woordvoerder intensief contact met de provincie over de verkeerssituatie.

Het is voor Kleinpenning vooral frustrerend dat het allemaal zo lang duurt. 'We hebben onderzoek zus bij de provincie en onderzoek zo door de gemeente en dat schiet allemaal niet op. Wij zijn er inmiddels wel klaar mee. Het is tijd dat er iets gebeurt.'

Verschillende gemeenteraadsfracties -waaronder die van oppositiepartijen VVD en SP- stellen in de raadvergadering vragen over de kwestie.