Ridders geven geschiedenisles aan Statenleden

De Ridders van Gelre hebben de Statenleden woensdag een stoomcursus Gelderse geschiedenis gegeven.

Van veldheer Maarten van Rossem, tot de geboorte van het Gelders parlement in 1418 en de 'Gelderse vrijheidsoorlogen'. Volgens de Ridders is de geschiedenis van Gelderland ondergesneeuwd en wordt het te weinig verteld. 'Het is belangrijk om te weten in welke traditie jullie staan, een verhaal dat veel te weinig wordt verteld.'

'Ging af als een gieter'

Of het nodig is? Volgens Maurits Gemmink van de SP wel. 'Ik ging als een gieter af toen mij werd gevraagd naar de geschiedenis van Gelderland. Ik heb nu maar even opgelet, maar het is goed dat daar aandacht voor komt. Ook in de vorm van een stripboek voor kinderen. Zo krijgen ze de Gelderse geschiedenis mee.'

Het stripboek van de Ridders van Gelre werd vorig week gepresenteerd. Het wordt verspreid op de basisscholen om kinderen te leren over de Gelderse geschiedenis. 'Je ziet bij Brabant en Friesland dat mensen daar een beeld over hebben, bij Gelderland is dat vaak toch wat anders', vertelt Frederik Peters van de VVD. 'Het is mooi dat dit daar een bijdrage aanlevert en het is goed als er aandacht is voor het Gelders erfgoed en het verhaal rondom Gelderland. Ook voor mij zaten er weer nieuwe dingen bij.'

Zie ook: Gelderse geschiedenis aan Willem van Oranje ophangen 'slaat nergens op'