Start van werkzaamheden op A1: jarenlang flinke hinder

De provincie Gelderland trekt samen met het rijk en de provincie Overijssel ruim 400 miljoen euro uit voor het project. Ze beginnen met het verbreden van de weg tussen Twello en Deventer en Deventer en Bathmen. Tussen Twello en Deventer wordt de weg verbreed naar twee keer vier rijstroken en tussen Deventer-Oost en Bathmen komen twee keer drie rijstroken.

Rijkswaterstaat verwacht vanaf vrijdag flinke verkeershinder. Hoewel tijdens de werkzaamheden altijd de beschikking blijft over twee versmalde rijstroken, kan de extra reistijd gemakkelijk oplopen tot ruim 30 minuten. Er geldt bovendien een maximum snelheid van 90 kilometer per uur. Vooral in de spits zal het naar verwachting tot problemen leiden. In de nachten is het mogelijk dat de toe- en afritten bij de aansluiting Bathmen tijdelijk volledig worden afgesloten.

De werkzaamheden gaan door tot 2025, maar vinden volgens Rijkswaterstaat gefaseerd plaats. Zo zullen de echte werkzaamheden tussen Apeldoorn en Twello pas in 2021 starten. Die gaan dan wel door tot 2025. Ook hier komen twee keer vier rijstroken.

Verbreding noodzakelijk door toenemend vrachtverkeer

Het is allemaal nodig om het, voornamelijk, toenemende vrachtverkeer het hoofd te bieden. Doordat de A1 steeds belangrijker wordt voor de verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland wordt er fors geïnvesteerd. Goede doorstroming is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio, is de gedachte.