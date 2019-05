LIVE | Vijf militairen voor rechter om misstanden op kazerne Schaarsbergen

Met ontbloot onderlichaam op het hoofd van een andere militair gaan zitten, over een collega heen plassen: vijf militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen (bij Arnhem) staan donderdag en vrijdag terecht voor bedreiging, mishandeling en aanranding van drie andere militairen. De rechter buigt zich dan over de vraag of sprake is geweest van misstanden bij de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade.

Drie voormalige leden van de mortiergroep deden eind 2017 en begin 2018 aangifte van de misstanden, die in 2012 en 2013 zouden zijn gepleegd op de Oranjekazerne in Schaarsbergen en tijdens militaire oefeningen. De Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie onderzochten de zaak. Tien militairen zijn als verdachte gehoord, vijf van hen worden vervolgd en staan donderdag en vrijdag terecht.

'Hoort bij ontgroening'

Mannen van 33, 29 en 26 jaar worden verdacht van het zogenaamde 'drie man tillen', waarbij een militair met ontbloot onderlichaam op het hoofd van een andere militair gaat zitten. Justitie ziet dit als aanranding. Eén van hen wordt verdacht van het onder plassen van een collega. Ruth Jager, advocaat van een van de slachtoffers, vertelde daarover eerder dat er iedere ochtend in de douche over haar cliënt heen geürineerd werd 'en dat daarbij de sergeant-majoor stond te lachen of het de gewoonste zaak van de wereld was dat hij een golden shower kreeg'.

De mishandelingen zouden maandenlang zijn doorgegaan. De vraag is hoe het slachtoffer dit zo lang heeft kunnen laten gebeuren. Advocaat Ruth Jager in 2017: 'U moet zich voorstellen: Het begint heel klein. Het begint met pesterijen, een keertje een tik en een stoot en het wordt steeds erger. Mijn cliënt is binnengekomen bij Defensie via de commando's, daar kom je niet zomaar binnen. Hij heeft - en dat is ook gewoon cultuur binnen Defensie - gedacht: Dit hoort bij mijn ontgroening en heeft ook gedacht: ik moet hier niet zo over piepen.'

Bedreiging

Binnen de mortiergroep zou verder sprake zijn geweest van bedreigingen. Volgens het OM hebben een 26-jarige en een 29-jarige militair zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Een 40-jarige man wordt verweten dat hij, als militair in een hogere rang, niet heeft ingegrepen.

De advocaten van de vijf verdachten vinden het niet in het belang van de zaak te om voor de uitspraak al inhoudelijk commentaar te geven.