Arnhem compenseert niet voor scheuren in woningen bij bouwput

door Huibert Veth

Wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) liet weten geen aanleiding te zien om omwonenden vanuit de gemeente te compenseren. Parkeren is volgens haar door de werkzaamheden lastiger geworden, maar er kon wel geparkeerd worden. De verantwoordelijkheid voor het verminderd woongenot ligt volgens haar bij de uitvoerders.

Raadslid Sarah Dobbe (SP) vindt het schrijnend dat de bewoners niet serieus genomen zijn. 'Ze hebben niet alleen schade aan huizen, ook het vertrouwen in de gemeente is beschadigd. We moeten ervoor zorgen dat deze mensen compensatie krijgen en dat deze overlast per direct stopt.' Daar gaat het college dus niet in mee.

'Wie luistert er naar ons?'

Volgens bewoonster Kim van der Wart zijn al veel mensen verhuisd of willen weg. 'Door de overlast slaap ik niet meer goed en ervaar ik stress. Waar was iedereen toen de schade ontstond? Wie luisterde er naar ons?'

Uitvoerder Maurice Wieland van de KlokGroep is zich bewust van de reuring. Hij ziet ruimte voor verbetering. Wel is het volgens hem lastig in goede harmonie compromissen te vinden. 'We kunnen rekening houden met geluid maar het niet wegnemen. We acteren binnen de grenzen van de verleende vergunning.'

Bekijk hier de reactie van adjunct-directeur Niek Gerritsen (KlokGroep) en bewoner Frans Beumkes. De tekst gaat verder onder de video.

Er zijn bij de KlokGroep rond de 20 schademeldingen aan woningen binnengekomen. 'Elke melding wordt serieus genomen en onderzocht. Een schade-expert onderzoekt of de schade realistisch is en door de bouw is ontstaan.' Wieland erkent dat dit lang duurt maar verwijst hierbij naar de verzekeraar. Hij ziet nu geen activiteiten meer waardoor nieuwe schade kan ontstaan.

