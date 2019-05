Ernstig zieke Lars (10) mag het veld op bij Ajax - Tottenham Hotspur

Lars heeft CF cystic fibrosis (taaislijmziekte). Het is een erfelijke ziekte die alleen kan worden overgedragen als beide ouders het gen dragen. Door een bijzondere prestatie die Lars afgelopen februari leverde op de loopband tijdens een behandeling in het Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen werd hij door een longarts aangemeld bij de stichting Make-A-Wish, die wensen van ernstig zieke kinderen vervult.

Groot fan van Ajax

De prestatie van Lars is nog niet eerder gedaan door een jongen van zijn leeftijd volgens Roukema. Daarom was de longarts van mening dat hij wel een 'extraatje' had verdiend in de vorm van een wens bij Make-A-Wish. Al snel werd duidelijk dat het iets met Ajax moest worden, want Lars is een groot fan van de Amsterdamse voetbalclub.

De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint vanavond om 21.00 uur. Even daarvoor zal hij met de scheidsrechter en de spelers van Ajax en Tottenham Hotspur het veld op lopen en tijdens de hymne van de Champions League op de grasmat staan.