Wie kan Ria helpen bij haar zoektocht naar haar peetouders Leo en Annie Kock?

Hallo,

Ik ben Ria Meijer Westerhof geboren op 28 augustus 1971.Ik woon nu in Emmercompascuum (Drenthe). Ik ben op zoek naar mijn peetouders Leo en Annie Kock. Zij woonde Ulft en hebben 3 kinderen 2 jongens en een meisje. Ik herinner mij nog twee namen namelijk Angelique en Johny. De naam van hun andere zoon ben ik vergeten. Zelf ben ik geboren aan de Hesterweg 6 in Varsselder en ik ben een dochter van Gradus Westerhof en Aaltje van Dam. Op mijn zevende ben ik met mijn ouders verhuisd naar Drenthe, daarvoor woonde wij in Gendringen. Mijn vader overleed op 43 jarige leeftijd, ik was toen zelf 12 jaar oud. Nadat mijn vader was overleden zijn zij wij met mijn moeder nog een keer met de trein naar mijn Peetouders geweest. Daarna is er geen contact bij mijn weten geweest. Mijn moeder is inmiddels ook overleden, dus ik kan het haar niet meer vragen, vandaar mijn oproep via Gelderland helpt.

Kunt u Ria helpen bij haar zoektocht naar haar peethouders of de kinderen van Annie en Leo? Reageren kan hieronder.