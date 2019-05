'Tielenaartje' nieuw wapen in de strijd tegen verkeersaso's in de Tielse binnenstad

De gemeente Tiel introduceert een nieuw middel om verkeers- en parkeeroverlast in het centrum van Tiel aan te pakken: het 'Tielenaartje'. Dit is een kunststof paal in de geel-zwarte kleuren van Tiel die het overtreders lastig moet maken.

door Menno Provoost

Het gaat in het bijzonder om overlast van hard rijden en het parkeren op stoep of fietspad in de Westluidensestraat, de Ambtman- en de Gasthuisstraat. 'Ik ben helemaal klaar met dit gedrag', zegt wethouder Frank Groen. 'Het fout parkeren, automobilisten die het fietspad nemen om de drempels te vermijden; ik wil niet wachten op een dure herinrichting van de straten, maar wil er nu een oplossing voor.'

De zwarte hekjes die nu al in de binnenstad in gebruik zijn om bijvoorbeeld de stoep van de rijbaan te scheiden, zijn daarvoor niet geschikt voor, aldus Groen. Ze nemen meer ruimte in, kunnen een gevaar opleveren voor fietsers en zijn een kostenpost zodra auto's er tegenaan rijden. Daarom komen er Tielenaartjes. De kunststof paaltjes van zo'n 80 centimeter hoog komen te staan bij de drempels en op plekken waar veel auto's fout parkeren. 'Bestuurders worden zo gedwongen om met vier wielen de drempel te nemen', vertelt Groen. 'Daarvoor moeten ze op de rem en daar zijn die drempels ook voor. Op een aantal plaatsen verhinderen de paaltjes ook het parkeren op de stoep.'

Overlast rond coffeeshop

Het foutparkeren speelt ook rond coffeeshop Lamar in de Ambtmanstraat. De buurt klaagt daar al langer over overlast. Niet alleen van verkeer en parkeren, maar ook van groepjes klanten die in de buurt blijven hangen. Dit gebeurt in het bijzonder op het pleintje achter de coffeeshop. Het pleintje krijgt een afsluiting met een beweegbare paal. Bewoners die er wel mogen parkeren, krijgen een pasje.

Om overlast verder te verminderen kijkt de gemeente ook naar de verlichting in het centrum en naar tijdelijke drempels, bijvoorbeeld bij ijssalon Daisy's in de Westluidensestraat. Op de langere termijn denkt het stadsbestuur aan een complete herinrichting van deze straten en zelfs het mogelijk compleet weren van auto's.