Maakt u graag een mooie fietstocht? Word vrijwilliger bij het Fietsgilde

Het Fietsgilde Apeldoorn biedt elke week een recreatieve fietstocht onder leiding van vertellende gidsen vanaf de 1e week in mei tot de 3e week in oktober. Alle tochten zijn uniek: iedere week is er een andere route. Er zijn dagtochten variërend van 35 tot 60 km, en middagtochten van ca. 30 km. Vaak voert de route over vlakke wegen, soms is het terrein wat heuvelig en af en toe is er een flinke klim (gevolgd door een comfortabele afdaling).

We rijden in een kalm tempo van ca. 15 km/uur.

Vanuit Apeldoorn fietsen we over de Veluwe en door de IJsselvallei. Deze twee gebieden verschillen sterk van karakter. Sommige routes gaan door bosgebieden, over heidevelden en langs zandverstuivingen. Andere tochten voeren over landgoederen, langs weteringen en door de uiterwaarden van de IJssel. Onderweg vertellen de gidsen interessante informatie op het gebied van natuur, cultuur en cultuurgeschiedenis.

Vindt u het leuk om als vrijwilliger mee te fietsen? Of weet u de beste routes door de IJsselvallei en over de Veluwe en kunt u helpen ze uitzetten? Laat hieronder uw reactie achter!