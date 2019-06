Het spookhotel en De Gelderse Toren in Spankeren en Laag Soeren

Kapsalon Bruntink zit al sinds de jaren dertig aan de Dorpsweg in Spankeren en is met zijn tijd meegegaan. De flitsende droogkappen zijn daarvan het bewijs. Aan de gevel is niet te zien dat het om een kapperszaak gaat, alleen een bordje op de vensterbank wijst daarop. De cameraploeg gaat ook de oprijlaan naar kasteel De Gelderse Toren op en moet aan de bewoonster uitleggen wat ze komen doen. Blijkbaar is filmen akkoord want toren (met gracht en dubbele brug) en tuin komen fraai in beeld.

Spookhotel en bijzondere biggen

Ook het prachtige hotel Laag Soeren met vijver aan de voorkant komt voorbij. Het gebouw staat door jarenlange leegstand en verpaupering nu bekend als het 'spookhotel'. Op Hoeve Pietrain van de familie Stenfert net buiten Laag Soeren worden opvallende scharrelvarkens gehouden en gefokt. Het vleesvarken is een kruising tussen een Belgisch en Engels ras dat stamt uit Petrem in België (Pietrain in het Frans). De bontgekleurde biggetjes die buiten lopen zijn een toeristische trekpleister van jewelste.

De bonte biggen van Laag Soeren

Muziek, toneel en voetbal

Muziekvereniging Wilhelmina uit Spankeren zorgt voor de sfeer in de film en tijdens de opnames, de muzikanten zijn onder meer te zien bij de muziekkoepel in hun dorp. Meer dorpsleven zit er ook in de Spankerense Toneel Vereniging en de jeugd van SCS-Sportclub Soeren (opgericht 1937) die in clubshirt een potje voetballen.

Deze dorpsfilm is een combinatie van opnames gemaakt in 1964 in Spankeren en het vlakbij gelegen Laag Soeren.

