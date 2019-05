Wethouder Veltman reikt Europasses uit aan twee jongeren

Wethouder Hester Veltman van Ede heeft dinsdag twee Europasses uitgereikt aan jongeren uit het YourCube project. Met dit project krijgen jongeren tot 30 jaar de kans om zichzelf te ontwikkelen door middel van vrijwilligerswerk. 'Het project is een investering in de toekomst en bevordert de zelfredzaamheid van de jongeren', zo stelt de woordvoerder van de wethouder.

YourCube wordt in Ede uitgevoerd door Netwerk Dien je Stad. Samen met de jongeren wordt er gekeken naar de talenten, passies en leerdoelen van de jongeren en wordt hierbij gezocht naar een werkplek die hierbij aansluit. Tegelijkertijd is het volgens de gemeente aantrekkelijk voor jongeren omdat er een certificaat te behalen valt genaamd de Europass.

Wat is een Europass?

De Europass is een Europees certificaat waarin aangetoond wordt dat een jongere voor minimaal 100 uur vrijwilligerswerk heeft gedaan. De jongeren kunnen de Europass op hun CV vermelden, wat de kans op werk vergroot.Wethouder Hester Veltman: 'Het is mooi om te zien dat deze jongeren door vrijwilligerswerk groeien als individu en ontdekken wat ze kunnen en leuk vinden.' Tijdens de uitreiking bij dagbestedingsplek ‘De Buurtboerderij’ vertelden de jongeren wat ze in die 100 uur gedaan en geleerd hebben.

Contact met mensen belangrijk

Anneriet (17) uit Bennekom heeft op verschillende plekken vrijwilligerswerk gedaan en is nog steeds bezig. Van huiswerkbegeleiding aan een kind tot het bezoeken van ouderen, contact met anderen is voor haar heel belangrijk. De 100 uur heeft haar dan ook geleerd dat ze in de toekomst met mensen wil werken.

Chen (14) uit Ede heeft binnen slechts drie weken 100 uur vrijwilligerswerk gedaan. Hij heeft geholpen bijeen bewegingsactiviteit van Opella, en op de buurtboerderij van Philadelphia samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meegewerkt in de moestuin. Hij heeft laten zien dat hij betrouwbaar is en geleerd om samen te werken met anderen. De bewegingsactiviteit was zo geslaagd, dat hij later een sport gerelateerde opleiding wil volgen.

Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie over YourCube en de Europasses is te vinden op www.dienjestad.nl/yourcube