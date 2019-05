Gemeenten trekken aan de bel over tekorten jeugdzorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt woensdag aandacht voor de problemen in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Een open brief daarover is mede ondertekend door Hubert Bruls. De burgemeester van Nijmegen is vicevoorzitter van de VNG.

De VNG plaatste een open brief over de problemen in diverse kranten. Voorzitter Jan van Zanen en vicevoorzitter Hubert Bruls schrijven in de open brief: 'Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen. Dat zullen we nooit zomaar doen, we willen onze jeugd niet in de steek laten.'

Extra kosten: bieb moet dicht

In 2015 namen de gemeenten taken op het gebied van werk, zorg en jeugd van het Rijk over. De taken namen toe, maar het budget nam af, aldus de brief. Dat heeft in gemeenten in het hele land tot problemen geleid. De briefschrijvers vinden dat van hen niet kan worden verwacht dat ze noodzakelijke extra kosten zelf opvangen. Financiële problemen en bezuinigingen leiden dan tot ongewenste gevolgen, zegt de VNG: 'Denk aan wachtlijsten in de jeugdzorg, overlast in wijken, uitstellen van onderhoud, verhoging van de OZB, bezuinigingen op cultuur en sluiting van bibliotheken, sportcomplexen of andere voorzieningen.'

