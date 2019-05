Boren vanaf zeven uur 's ochtends; bewoners zijn Arnhemse bouwput helemaal zat

Vanavond zullen enkele bewoners inspreken als de bouw besproken wordt in de gemeenteraad van Arnhem. Tegenover hun woningen worden appartementencomplexen gebouwd. Dat zorgt dus voor veel overlast.

'Net een dierentuin'

Overdag wordt hun straat met hekken afgesloten. Dat is om ervoor te zorgen dat er geen fietsers dwars door het bouwverkeer rijden. Maar de bewoners zitten dus achter de hekken. 'Het lijkt hier net een dierentuin', zegt bewoner Frans Beumkes.

Verder is er veel geluidsoverlast; van het vrachtverkeer voor de bouw, van de werkzaamheden én van de radio's van de bouwvakkers die de hele tijd aan staan en hard ook. 'Je kunt aan de andere kant van het huis de liedjes gewoon meezingen', zegt een buurvrouw. Er wordt al vanaf 7.00 uur 's ochtends gewerkt. 'En dan beginnen ze al met boren', aldus buurman op de hoek.

Tienduizenden euro's schade aan woning

Maar dat is nog niet alles. Door trillingen tijdens de bouw zijn er in diverse huizen in de wijk scheuren ontstaan in woningen. Om de hoek in de Van Oldenbarneveldtstraat zijn de scheuren goed te zien in een van de woningen. Er zou sprake zijn van tienduizenden euro's schade.

Parkeervergunning

En ook het parkeren is een probleem door de bouw. 'Wij betalen 140 euro per jaar voor een parkeervergunning. Maar we kunnen onze auto nu niet kwijt in de straat. Dan zegt de parkeerbeheer dat we in de hele wijken kunnen parkeren, maar daar wonen ook mensen en die zijn 's avonds ook thuis', schetst Beumkes het parkeerprobleem in de wijk.

1,3 parkeerplekken

De bewoners verwachten in de toekomst nog meer parkeerproblemen. De nieuwbouwappartementen beschikken over een parkeerkelder. Daarbij is er 1,3 parkeerplekken per woning beschikbaar. Buurtbewoners vrezen dat dat veel te weinig is en er straks geen plek meer te vinden is voor hun auto.

De bewoners met een parkeervergunning willen een compensatie vanwege de parkeerproblemen. Ook dringen ze aan op betere communicatie en afspraken met de bouwbedrijven om de overlast in te perken.